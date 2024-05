Il produttore cinese di auto elettriche Nio ha rivelato il suo concorrente, la Tesla Model Y

Il produttore cinese di auto elettriche Nio ha presentato la prima auto del suo nuovo marchio Onvo a basso prezzo, in una sfida diretta all’auto più venduta di Tesla.

Ciò avviene nella stessa settimana in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che avrebbe quadruplicato la tassa sull’importazione di auto elettriche dalla Cina.

Come altri produttori di auto elettriche, Tesla soffre di un calo delle vendite a causa della forte concorrenza dei marchi cinesi.

“Con lo sviluppo delle tecnologie e l’approfondimento della comprensione da parte delle persone dei veicoli elettrici intelligenti, oggi è il momento di ridefinire nuovi standard per le auto familiari”, ha affermato Li.

L’azienda ha iniziato a prendere ordini per l’L60 e punta a iniziare le consegne entro settembre.

I dirigenti di Nio hanno affermato di avere in programma di lanciare un nuovo modello Onvo ogni anno come parte degli sforzi per espandersi nel mercato delle auto familiari.