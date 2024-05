Guadagni Walmart (WMT) del primo trimestre 2025

Guadagni azionari : Previsto un aggiustamento di 52 centesimi

: Previsto un aggiustamento di 52 centesimi reddito: 159,50 miliardi di dollari

Essendo il più grande rivenditore al dettaglio e datore di lavoro privato della nazione, Walmart è spesso considerato un punto di riferimento per l’economia americana. Tuttavia, ha generalmente sovraperformato gli altri rivenditori durante i periodi di inflazione perché vende articoli fondamentali come generi alimentari e ha una reputazione di valore.

Anche così, il discount si è sentito inflazionistico poiché i suoi clienti gettano meno articoli nei carrelli della spesa e sono riluttanti a concedersi il lusso di articoli costosi come TV o computer in primavera.

Questa settimana ha portato notizie incoraggianti per Walmart e altri rivenditori. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro pubblicati mercoledì, l’inflazione è scesa ad aprile. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3,4% su base annua. Un numero attentamente monitorato tiene traccia di quanto costano beni e servizi al registratore di cassa.

Walmart prevede che le vendite cresceranno per il trimestre e l’intero anno. A febbraio la società aveva dichiarato di prevedere che le vendite nette consolidate sarebbero aumentate dal 4% al 5% nel primo trimestre fiscale. Prestock prevede un utile per azione rettificato compreso tra 1,48 e 1,56 dollari su base frazionata. La società ha effettuato un frazionamento azionario tre per uno a febbraio.

Walmart sta tagliando i costi in alcune aree e investendo molto in altre. All’inizio di questa settimana, la società ha dichiarato che avrebbe licenziato e ricollocato centinaia di suoi dipendenti aziendali, incluso il trasferimento di molti nella sede centrale di Bentonville, in Arkansas. Questa mossa è arrivata sulla scia di un’altra mossa di riduzione dei costi: la chiusura delle sue Walmart Health Clinics, una rete di studi medici e dentisti che hanno aperto accanto ai suoi negozi.

D’altra parte, il grande rivenditore ha investito denaro in altre iniziative. A caccia di dollari in pubblicità, Walmart ha annunciato a febbraio che avrebbe acquistato il produttore di smart TV Vizio con un accordo da 2,3 miliardi di dollari. Aggiornamento e ammodernamento di oltre 1.400 negozi in tutto il Paese. Recentemente ha lanciato un nuovo marchio di generi alimentari a marchio del distributore con prodotti e sapori rivolti agli acquirenti più giovani e benestanti.

Le azioni di Walmart hanno chiuso mercoledì a 59,83 dollari, portando la quota di mercato della società a 482,22 miliardi di dollari. Le azioni della società sono aumentate di quasi il 14% quest’anno, superando i guadagni di circa l’11% dell’indice S&P 500 nello stesso periodo.