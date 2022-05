Il partner per l’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari di Musk ha sfidato

6 maggio (Reuters) – Elon Musk e Twitter Inc. (TWTR.N) Musk ha intentato una causa venerdì contro il Florida Pension Fund cercando di bloccare l’acquisizione da 44 miliardi di dollari della società di social media prima del 2025.

In una proposta di azione collettiva depositata presso il tribunale di Delaware Sancheri, l’Orlando Police Pension Fund, la legge del Delaware ha vietato fusioni rapide perché Musk aveva accordi con altri importanti partner di Twitter, incluso il suo consulente finanziario Morgan Stanley. (MSN) E il fondatore di Twitter Jack Dorsey, a supportare l’acquisto.

Gli accordi hanno visto Musk, che possiede il 9,6% di Twitter, di fatto “possedere” più del 15% delle azioni della società, ha affermato il fondo. Ha affermato che la fusione dovrebbe essere ritardata di tre anni fino a quando i due terzi di coloro che non la “possiedono” l’approvano.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Morgan Stanley detiene l’8,8% delle azioni di Twitter e Dorsey il 2,4%.

Musk spera di completare l’acquisizione di Twitter da $ 54,20 quest’anno, una delle più grandi spese estere al mondo.

Dirige anche un’azienda di auto elettriche chiamata Tesla Inc. (TSLA.O)È a capo di The Boring Go e SpaceX ed è l’uomo più ricco del mondo secondo la rivista Forbes.

Twitter e il suo team, tra cui Dorsey e il CEO Barack Agarwal, sono stati nominati imputati.

Twitter ha rifiutato di commentare. Gli avvocati dei fondi Musk e Florida non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

La causa sostiene che i direttori di Twitter hanno violato i loro obblighi di fiducia e hanno chiesto un risarcimento legale. Non è chiaro come gli azionisti sperano di essere colpiti se la fusione si chiuderà nei tempi previsti.

Giovedì, Musk ha affermato di aver raccolto circa $ 7 miliardi per acquisire fondi sovrani e amici nella Silicon Valley. leggi di più

Quando Musk ha annunciato i suoi piani per acquistare Twitter il mese scorso non aveva fondi.

Alcuni dei nuovi investitori condividono i loro interessi con la società con sede a San Francisco Musk, un talkist indipendente che si autodefinisce che può cambiare il modo in cui controlla i contenuti.

Anche il fondo pensione statale della Florida sta investendo in Twitter e il governatore Ron Desantis ha affermato questa settimana che Musk potrebbe realizzare profitti compresi tra $ 15 milioni e $ 20 milioni se completa il suo acquisto.

Nel commercio pomeridiano, le azioni di Twitter sono scese di 60 centesimi a $ 49,76.

Caso Orlando Police Pension Fund v Twitter Inc. et al., Delaware Sancheri Court, n. 2022-0396.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrazione

Report di Jonathan Stempel a New York a cura di Howard Collar e Mark Potter

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.