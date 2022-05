3 americani trovati nella località delle Bahamas delle Isole Sandal morti in una sconosciuta ‘emergenza sanitaria’

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Tre americani dentro Bahamas Sandals Resort era trovato morto Mentre un quarto è stato ricoverato in ospedale, hanno detto i funzionari venerdì.

Il primo ministro ad interim delle Bahamas Chester Cooper ha affermato che i corpi di due uomini e una donna sono stati trovati venerdì presso il resort di Emerald Bay. Un’altra donna è stata trasportata in aereo al Princess Margaret Hospital, Persone Ne ho parlato per la prima volta venerdì sera.

La polizia locale ha detto che stanno indagando sulla “morte improvvisa” dei tre americani e non è chiaro come siano morti quegli individui.

“All’arrivo sulla scena, sono stati indirizzati alla prima villa. Entrando in una camera da letto, hanno trovato un uomo caucasico sdraiato a terra e insensibile”, ha detto la Royal Bahama Police Force in una nota. affermazione Inserito su Twitter. “È stato effettuato un esame del corpo e non sono state trovate tracce di shock. Il medico locale ha successivamente dichiarato la vittima morta”.

Quindi gli agenti si sono trasferiti in una seconda villa dove hanno trovato un altro uomo che non rispondeva e “gettato il muro nel bagno”. Una donna che non rispondeva è stata trovata anche in una camera da letto su un letto.

Secondo quanto riferito, entrambi gli individui hanno mostrato segni di “spasmo”.

La polizia di Bahama ha detto che gli agenti hanno esaminato i corpi e non hanno trovato segni di shock, poi il medico locale ha dichiarato i due morti.

La dichiarazione della polizia afferma che la coppia nella seconda villa ha cercato cure la notte prima di essere trovata morta, lamentandosi di sentirsi male.

Poi sono tornati alle loro case.

Le autorità hanno detto che avrebbero atteso i risultati dell’autopsia e che “la questione è ancora oggetto di indagine attiva”.

Cooper ha detto venerdì sera a Quarto americano È stato trovato, ma non ha detto dove fosse.

Il primo ministro ad interim ha detto che gli era stato detto che “nulla era sospettato di illeciti”.