Macron risponde agli sforzi della sinistra per governare la Francia – Politico

Ma la decisione di Macron di rinviare la nomina di un nuovo governo ha accresciuto la rabbia dei suoi rivali di sinistra. “Emmanuel Macron chiuderà tutto fino a metà agosto, così non dovrà ammettere che siamo arrivati ​​prima”. La deputata di sinistra Sandrine Rousseau ha scritto su X.

Da parte sua, Macron ha criticato la decisione dell’estrema sinistra di presentare un disegno di legge per abolire la riforma delle pensioni con il sostegno del Raggruppamento Nazionale di estrema destra guidato da Marine Le Pen. Ha detto: “Questo è sottosopra. Non ho la sensazione che perderemo”. [the far left] “Ci hanno detto che avrebbero votato le leggi con l’estrema destra”, ha detto.

Gioca a lungo

Durante l’intervista, in uno studio con vista sulla Torre Eiffel, Macron non ha espresso alcun rimorso per aver indetto elezioni anticipate dopo la sconfitta del suo partito alle elezioni europee di giugno. La scommessa del presidente francese, che ha sorpreso tutti – compreso il suo primo ministro – lo ha ulteriormente indebolito nel momento in cui la Francia accoglie il mondo ai Giochi.

“Ho preso questa decisione consapevolmente, perché l’Assemblea nazionale non assomiglia più alla società francese… e perché tutti dicevano che ci sarebbe stato un voto di sfiducia in autunno durante la discussione sul bilancio”, ha detto.

Per quanto riguarda il futuro, Macron non ha detto che tipo di coalizione intende formare, ma ha indicato l’immigrazione e la sicurezza – due questioni chiave per i conservatori – come questioni che devono essere affrontate. Tali commenti probabilmente riaccenderanno la speculazione secondo cui i liberali di Macron stanno cercando un’alleanza con i conservatori per governare la Francia.

Macron ha criticato la decisione dell’estrema sinistra di presentare un disegno di legge per abolire la riforma delle pensioni con il sostegno del Raggruppamento Nazionale di estrema destra di Marine Le Pen. | Karl Kurt/Getty Images

Macron ha vinto una battaglia chiave la scorsa settimana quando è stato raggiunto un compromesso trasversale con il gruppo politico di destra Républicains, creato dopo che alcuni conservatori si sono uniti all’estrema destra, per rieleggere il centrista Yaël Braun-Bivet come presidente dell’Assemblea nazionale.