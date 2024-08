“Un’ingiustizia enorme”: il Segretario generale delle Nazioni Unite avverte che l’innalzamento del livello del mare minaccia le coste e le nazioni insulari

Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha rilasciato una dichiarazione Avvertimento severo LUNEDI AL MONDO – Il cambiamento climatico sta causando l’innalzamento del livello del mare a livelli pericolosi.

“L’innalzamento del livello del mare è una crisi interamente provocata dall’uomo”, ha affermato Guterres nel rapporto. “Il mondo deve agire e rispondere alla richiesta di aiuto prima che sia troppo tardi”.

“Il Pacifico è oggi la regione più vulnerabile del mondo”, ha affermato Guterres. BBC Durante un incontro dei leader del Forum delle Isole del Pacifico a Tonga, Guterres ha dichiarato: “C’è un’enorme ingiustizia nei confronti del Pacifico, ed è per questo che sono qui”. Riferendosi a due rapporti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e su come esso mette a rischio i piccoli stati insulari del Pacifico, Guterres ha affermato: “Le piccole isole non contribuiscono al cambiamento climatico, ma tutto ciò che accade a causa del cambiamento climatico si moltiplica qui”.

Oltre all’innalzamento del livello del mare, anche l’aumento delle temperature sta causando l’acidificazione degli oceani. Questo distrugge gli ecosistemi marini attraverso l’erosione dei minerali che gli animali acquatici come aragoste, granchi, ostriche, gamberi, coralli e altri organismi di questo tipo utilizzano per costruire i loro gusci e scheletri. Tutto ciò sta avendo un impatto devastante sulle comunità insulari del Pacifico e il continuo aumento delle temperature è stato legato in modo cruciale all’uso umano dei combustibili fossili.

“La ragione è chiara: i gas serra – che sono generati in gran parte attraverso la combustione di combustibili fossili – stanno bruciando il nostro pianeta. Il mare prende il calore – letteralmente”, ha detto Guterres in un discorso al forum.

Parlando al Salon l’anno scorso sui pericoli dell’innalzamento del livello del mare, il dottor Michael Mann, scienziato del clima presso l’Università della Pennsylvania, ha dichiarato: “Se lavoriamo per ridurre significativamente le emissioni di carbonio nei prossimi decenni, potremmo essere in grado di mantenere il mare il livello salirà a circa un metro.” “Uno entro il 2100. Ciò sarà molto devastante ma non porterà alla fine della civiltà. Potrebbe significare lo sfollamento di centinaia di milioni di persone, ma ciò avverrà nell’arco di decenni sarà possibile un ritiro ordinato e ordinato”.

Mann ha aggiunto: “Se continuiamo a bruciare combustibili fossili come al solito, potremmo vedere il livello del mare aumentare di 6 piedi entro la fine del secolo, provocando lo spostamento di quasi un miliardo di persone, e non possiamo escludere la possibilità che ciò accada in un arco di tempo accelerato”. . Quindi abbiamo ancora molto da dire a riguardo”.