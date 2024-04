Il portavoce Johnson ha criticato le notizie secondo cui la Corte penale internazionale sta valutando la possibilità di emettere mandati di arresto per i leader israeliani

Lunedì il presidente della Camera Mike Johnson (R-Los Angeles) ha criticato le notizie secondo cui la Corte penale internazionale intende emettere mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e altri alti funzionari israeliani.

In una dichiarazione, Johnson ha descritto i mandati di arresto segnalati come illegali e ha affermato: “Invece di prendere di mira erroneamente Israele”, la Corte penale internazionale dovrebbe reindirizzare la sua attenzione su Hamas e altri gruppi terroristici allineati con l’Iran e perseguirli “per il loro coinvolgimento in orribili crimini di guerra”. “.

“È vergognoso riferire che la Corte penale internazionale intende emettere mandati di arresto infondati e illegali contro il primo ministro israeliano Netanyahu e altri alti funzionari israeliani”, ha affermato Johnson in una nota.

Ha continuato: “Tale azione illegale da parte della CPI minerebbe direttamente gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. “Se incontrastata dall’amministrazione Biden, la Corte penale internazionale potrebbe stabilire e assumere un’autorità senza precedenti per emettere mandati di arresto contro leader politici americani, diplomatici americani e personale militare americano, mettendo così in pericolo l’autorità sovrana del nostro Paese”.

La sua dichiarazione arriva in un momento in cui i funzionari israeliani credono sempre più che la Corte penale internazionale si stia preparando a emettere mandati di arresto per alti funzionari israeliani e forse anche leader di Hamas.

New York Times I funzionari israeliani potrebbero essere accusati di “impedire la consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza” e di “continuare una risposta eccessivamente dura” in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha riferito il Times.

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato domenica scorsa di aver informato le missioni israeliane di “voci” secondo cui potrebbero essere emessi mandati di arresto contro alti funzionari politici e militari, ha riferito l'Associated Press.

L’amministrazione Biden ha chiarito lunedì che non sostiene l’indagine, e la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato lunedì che l’amministrazione non ritiene che la Corte penale internazionale abbia giurisdizione sulla situazione.

Siamo stati molto chiari riguardo all’indagine della CPI. Non lo supportiamo. Non crediamo che abbiano giurisdizione. “E lo lascerò lì per ora”, ha detto.

Sebbene né Israele né gli Stati Uniti accettino la giurisdizione della Corte penale internazionale, potenziali mandati di arresto potrebbero mettere a rischio i funzionari israeliani in altri paesi, ha riferito l’AP.

“L’amministrazione Biden deve chiedere immediatamente e inequivocabilmente che la Corte penale internazionale si dimetta e che gli Stati Uniti utilizzino ogni strumento disponibile per prevenire un atto così ripugnante”, ha scritto Johnson nella sua dichiarazione.