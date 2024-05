Guerra di Gaza: gli Stati Uniti affermano che il bacino galleggiante di aiuti sarà operativo “entro pochi giorni”

All’inizio di questo mese l’esercito americano ha pubblicato delle foto che mostrano il molo in costruzione al largo della costa di Gaza

Funzionari statunitensi affermano che un bacino galleggiante progettato per aumentare la quantità di aiuti che raggiungono Gaza sarà operativo “entro pochi giorni”.

In un briefing per i giornalisti, il direttore della risposta dell’USAID Dan Dyckhaus ha affermato che la costruzione del molo – noto come Joint Onshore Logistics System (JLOTS) – è stata completata.