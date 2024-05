La Canon R1 avrà un sensore da 30 megapixel, scatto continuo a 120 fps, sincronizzazione flash 1/1.250 e “gamma dinamica migliorata”

Adorama sembra saperne di più su EOS R1 rispetto a quanto Canon ha rivelato ieri sera Pubblicate specifiche più dettagliate Sul prossimo fiore all’occhiello sono incluse la risoluzione del sensore, la capacità di scatto continuo, l’ottimizzazione dell’esposizione AI e altro ancora.

Nel menu della fotocameraAdorama fornisce ulteriori informazioni sulla R1, il che non è difficile da fare poiché l’annuncio dello sviluppo era molto scarno nei dettagli.

Per cominciare, EOS R1 avrà un sensore full-frame da 30 megapixel, sovrapposto e a doppio guadagno con un otturatore “puramente” elettronico che è presumibilmente più veloce di qualsiasi otturatore meccanico. Ciò gli consente di raggiungere un tempo di lettura inferiore a 0,8 microsecondi e una sincronizzazione del flash di 1/1250 di secondo.

Come previsto, Canon si impegna molto nelle prestazioni dell’autofocus, promettendo velocità elevate e velocità di esposizione migliorate dal riconoscimento AI. L’R1 avrà anche quella che viene descritta come previsione del percorso dell’oggetto in movimento e promette il tracciamento intelligente della messa a fuoco per il blocco dell’oggetto con un “alto tasso di successo”.

Canon consentirà anche lo scatto continuo “illimitato” a 40 fps (1:2 CRAW) e 60 fps (1:3 CRAW). Può anche raggiungere lo scatto continuo a 120 fps “con funzionalità complete”, ma probabilmente con un limite temporaneo. Inoltre, Canon promette anche 240 fps per lo scatto a raffica continuo con l’opzione di prescatto di 1 secondo. Non c’è menzione di RAW lì, quindi è probabile che sia solo per JPEG (possibilmente HEIF se Canon sceglie di supportarlo). L’R1 avrà anche una compressione “con perdita” CRAW di 1:3 (rispetto alla compressione senza perdita).

Infine, Canon vanta, almeno secondo Adorama, una “gamma dinamica migliorata” che è “migliore di EOS R3 e EOS R5”. Nessun prezzo è stato condiviso.

È molto probabile però che l’elenco venga cancellato Petapixel Screen catturato per chi vuole vederlo.

È credibile?

Spesso i commercianti vengono informati dei prodotti molto prima dei media, quindi esiste una possibilità molto forte che le specifiche di cui sopra siano legittime. Anche i commercianti Petapixel Molteplici fonti del settore hanno affermato che è la ragione principale della maggior parte delle voci perché apporta maggiori vantaggi rispetto ad altri prodotti ed è in una posizione relativamente “sicura” poiché i produttori fanno affidamento su di esso.

Tuttavia, esiste un’elevata possibilità che alcune o tutte queste informazioni non siano accurate per l’R1 finale.

Sicuramente verrà rivelato di più sulla R1 nelle prossime settimane e mesi, ma questo è probabilmente il livello di “annuncio di sviluppo” che la maggior parte delle persone sperava; C’è molto qui.

Crediti immagine: Canone