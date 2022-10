Casuale: l’ultimo trailer di Steam Deck di Valve mostra brevemente il simulatore Switch

Valve Corporation ha fornito ai fan di Steam Deck alcune notizie molto importanti, confermando che gli ordini per il mostro mobile ora verranno elaborati e spediti senza prenotazione, ponendo fine ai lunghi tempi di attesa per i potenziali proprietari.

Un nuovo trailer per il dispositivo è stato rilasciato per promuovere l’aggiornamento e gli spettatori entusiasti hanno notato qualcosa di piuttosto interessante sullo schermo del dock. Come evidenziato Nibel su Twitterun’icona per l’emulatore Switch chiamato Yuzu Può essere visto sul lato destro dello schermo.

Il nuovo video ufficiale di Valve su Steam Deck contiene un’icona di gioco molto interessantehttps://t.co/KvI6b2nVa1 pic.twitter.com/uPsw3hOpog– Nibellione 7 ottobre 2022

Yuzu, ovviamente, è un emulatore open source per i titoli Nintendo Switch e la sua apparizione nel trailer ufficiale di Steam Deck invia un grande messaggio ai possessori attuali e futuri di Steam Deck; Valve sembra non avere problemi con l’utilizzo di software di terze parti come questo. È improbabile che includerlo sia un errore, ma se lo è, è un errore molto grave.

Nintendo stessa non sembra averlo ancora catturato e non possiamo immaginare che saremmo entusiasti di vedere un emulatore Switch promosso sul trailer ufficiale di Steam Deck, ma vedremo!

Puoi vedere il trailer ufficiale con l’ora di seguito; L’icona del software Yuzu appare al segno 1:40:

partecipazione a Nintendo dal vivo su di me

Perduto? Questo è uno screenshot a grandezza naturale che abbiamo preso solo per te:

Cosa ne pensate di questa mossa di Valve? Hai già lo Steam Deck? Fateci sapere nei commenti qui sotto!