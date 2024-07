Home » Tech Microsoft sta portando Call of Duty: Modern Warfare III su Xbox Game Pass Tech Microsoft sta portando Call of Duty: Modern Warfare III su Xbox Game Pass 0 Views Save Saved Removed 0

Microsoft porta l’anno scorso Call of Duty Modern Warfare 3 A Xbox Game Pass Domani. E’ la prima volta Call of Duty Il gioco sarà disponibile su Game Pass ed è l’ultimo gioco del franchise Activision a contenere contenuti esclusivi per PlayStation ora che Microsoft possiede Activision Blizzard.

Call of Duty Modern Warfare 3 Il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass per console, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate il 24 luglio. L’annuncio arriva poche settimane dopo che Microsoft ha rivelato gli aumenti di prezzo per il suo servizio in abbonamento.

Microsoft ha annunciato aumenti di prezzo per Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass all’inizio di questo mese. Call of Duty Modern Warfare 3 Gli aumenti dei prezzi di Game Pass potrebbero attutire il colpo degli aumenti dei prezzi, che in alcune regioni sono fino al 25% in più. Il costo di Game Pass Ultimate salirà a $ 19,99 al mese il 12 settembre, in aumento di $ 3 rispetto al prezzo attuale di $ 16,99 al mese. Anche il costo di PC Game Pass salirà a $ 11,99 al mese e Microsoft sta pianificando una nuova opzione “Standard” di Xbox Game Pass per i nuovi membri nei prossimi mesi che non include l’accesso ai giochi day-one e include il multiplayer online.