SpaceX ha appena battuto la concorrenza per un nuovo contratto – e non è grandioso

C’è una verità emergente sulla ricerca di contratti commerciali da parte della NASA a cui sta diventando sempre più difficile sfuggire: le aziende che non si chiamano SpaceX stanno lottando con l’approccio della NASA di aggiudicare contratti a prezzo fisso per i servizi spaziali.

Questa convinzione è confermata dalla recente aggiudicazione di un contratto da 843 milioni di dollari a SpaceX per costruire una navicella spaziale Dragon, pesantemente modificata, che verrà utilizzata per deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale entro il 2030.

Rilasciato di recente Dichiarazione di selezione della fonte Il processo di gestione del capo delle operazioni spaziali della NASA, Ken Bowersox, rivela che la concorrenza era estremamente agguerrita. SpaceX ha dovuto affrontare solo un serio concorrente nel processo, Northrop Grumman. E in tutte e tre le categorie – prezzo, idoneità alla missione e prestazioni passate – SpaceX ha notevolmente sovraperformato Northrop.

Sebbene sia positivo che la NASA abbia un grande appaltatore in SpaceX, avere troppo pochi concorrenti affidabili non è salutare a lungo termine. Inoltre, una lettura attenta della dichiarazione di selezione della fonte rivela che la NASA ha dovuto lavorare duro per organizzare una competizione per il lancio.

“Sono stato davvero felice di aver ricevuto proposte dalle aziende a cui abbiamo presentato la proposta”, ha affermato Bowersox durante una teleconferenza la scorsa settimana. “Le aziende che ci hanno inviato proposte sono grandi aziende ed è stato fantastico vedere questo interesse mi aspettavo che ci fossero più aziende che hanno inviato proposte.” [proposals]”Onestamente, ma sono stato molto felice di ottenere quello che abbiamo ottenuto.”

Le iniziative imprenditoriali sono in difficoltà

La spinta della NASA verso lo spazio “commerciale” è iniziata quasi due decenni fa con un programma per consegnare merci alla Stazione Spaziale Internazionale. L’agenzia spaziale inizialmente scelse SpaceX e Rocketplane Kistler per sviluppare razzi e veicoli spaziali per raggiungere questo obiettivo, ma dopo che Kistler non riuscì a raggiungere alcuni traguardi, la società fu successivamente sostituita da Orbital Sciences Corporation. Il programma di consegna del carico ha avuto un grande successo, portando alla nascita dei veicoli spaziali cargo Dragon (SpaceX) e Cygnus (Orbital Sciences). Questo programma continua ancora oggi.

L’approccio commerciale generalmente implica che la NASA paghi un prezzo “fisso” per il servizio invece di pagare i costi del contraente più una commissione. Ciò significa anche che la NASA spera di diventare uno dei tanti clienti. L’idea qui è che la NASA, in qualità di first mover, aiuta a stimolare un mercato in cui i suoi appaltatori a prezzo fisso possono anche vendere i propri servizi ad altre entità, siano esse società private o altre agenzie spaziali.

Da allora la NASA ha ampliato questo approccio commerciale per includere l’equipaggio, con SpaceX e Boeing che hanno vinto importanti contratti nel 2014. Tuttavia, solo SpaceX ha effettuato missioni operative per gli astronauti, mentre Boeing rimane nella fase di sviluppo e test, con i test che continuano. Mentre SpaceX ha venduto una mezza dozzina di missioni private con equipaggio a bordo della Dragon, Boeing non ne ha ancora annunciate nessuna.

Questo metodo è stato provato anche a livello commerciale con la consegna di merci sulla Luna attraverso il programma Commercial Lunar Payload Services, nonché con lander lunari più grandi (sistemi di atterraggio umano), tute spaziali di prossima generazione e stazioni spaziali commerciali. Ciascuno di questi programmi ha, nella migliore delle ipotesi, risultati contrastanti. Ad esempio, l’ispettore generale della NASA era molto critico nei confronti del programma di spedizione lunare. In un recente rapportoUn produttore di tute spaziali, Collins Aerospace, si è recentemente ritirato perché non era in grado di rispettare il contratto a prezzo fisso.

Alcune delle più importanti aziende spaziali tradizionali della NASA, tra cui Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman, hanno affermato che stanno riconsiderando se partecipare a gare di contratti a prezzo fisso in futuro. Ad esempio, Cathy Warden, CEO di Northrop, ha dichiarato: Lo ha detto lo scorso agosto“Stiamo diventando più disciplinati nel garantire la collaborazione con il governo per garantire l’uso appropriato dei contratti a prezzo fisso”.

Pertanto, le grandi compagnie spaziali tradizionali non favoriscono i contratti a prezzo fisso e molte nuove compagnie spaziali lottano per sopravvivere in questo ambiente.