Si dice che iPhone SE 4 verrà lanciato all’inizio del prossimo anno con display OLED, fotocamera da 48 megapixel e altro ancora

Il leaker noto come ‘Ice Universe’ afferma che l’iPhone SE di quarta generazione offrirà una serie di importanti aggiornamenti rispetto al modello attuale. L’informazione è stata elencata in un post su Weibo, che menzionava anche le specifiche della gamma iPhone 17. Come si diceva in precedenza, l’iPhone SE di quarta generazione dovrebbe includere Face ID e USB-C, rappresentando un aggiornamento significativo rispetto all’attuale. modello precedente.