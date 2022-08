Dopo 28 anni è stata scoperta la modalità giocatore Super Punch-Out 2!!

Ingrandisci / Fino ad oggi, Nintendo non ha mai annunciato di inserire i giocatori in un file dare un pugno!! video gioco. Come si è scoperto, uno si è nascosto in bella vista per quasi 30 anni. Fino ad oggi, Nintendo non ha mai annunciato di inserire i giocatori in un file dare un pugno!! video gioco. Come si è scoperto, uno si è nascosto in bella vista per quasi 30 anni. Oric Lawson | nintendo

Mentre dare un pugno!! È stata una delle serie di “combattimenti” più amate di Nintendo da quando ha debuttato nel 1984 nelle sale giochi e raramente ha caratterizzato qualcosa di così comune nel genere: una modalità a due giocatori.

Ma questo è cambiato lunedì. La scoperta risultante è stata nascosta in bella vista nella versione Super Nintendo della serie per quasi 30 anni.

Dovresti possedere il 1994 Super pugno!! In quale capacità – Cartuccia SNES originale, ROM sommersa analizzata dal simulatore, a Edizione Super Nintendo Classico anche come parte di Collezione di vecchi giochi a pagamento per Nintendo Switch Online—Puoi accedere alla funzione immediatamente, senza la necessità di hackerare o modificare le ROM. Tutto ciò di cui hai bisogno è un paio di tabelloni da gioco.

Infine, puoi essere un pagliaccio pazzo

Il credito va a programmatore Responsabile di new_cheats_news . account su Twitter, che pubblica regolarmente scoperte di modalità, menu e funzionalità di gioco rimanenti nei giochi classici dal 2014. Molti dei risultati di calcolo richiedono codici Game Gear o mod esadecimali ai file ROM originali per accedere poiché le modalità sono spesso lasciate indietro nel codice originale per i giochi, che non è mai stato pensato per i fan occasionali.

dopo oggi Super pugno!! La scoperta ruota attorno a una semplice serie di combinazioni di pulsanti, che richiedono non più di un secondo controller. La modalità Giocatori è nascosta dietro un menu aggiuntivo, precedentemente sconosciuto, che consente ai singoli giocatori di saltare direttamente a uno qualsiasi dei combattenti di boxe del gioco. È fondamentalmente un menu di “posizionamento”, che includeva molti giochi classici per test interni, e probabilmente i corridori veloci lo usano per allenarsi contro determinati avversari più rapidamente.

È possibile accedere a questo menu premendo i pulsanti R e Y sul controller del secondo giocatore nella schermata Press Start, quindi premendo Start o A sul controller del lettore. Fallo e apparirà un nuovo menu che mostra le icone del profilo dei 16 pugili. Scegli una di queste icone per impegnarti in un combattimento una tantum; Una volta terminato, si torna allo stesso menu di selezione del pugile.

In questo menu, gli amici possono accedere a un combattimento a due giocatori se il secondo giocatore tiene premuti i pulsanti B e Y fino all’inizio della partita. Non sentirai alcun effetto sonoro o qualsiasi altra indicazione che sta funzionando. Invece, la partita inizierà con il secondo giocatore che controlla il pugile “capo” nella parte superiore dello schermo. Combina la combinazione dei pulsanti “ABXY”, “Su” e “Giù” sul D-pad per eseguire ogni attacco di base e avanzato.

Annunci

Finora ho confermato che funziona su una cartuccia SNES originale, insieme a entrambe le cartucce SNES edizione classica E la versione Nintendo Switch del gioco, che ho usato per registrare il video dimostrativo sopra del personaggio più codardo del gioco, Gabby Jay, che oscilla da un lato all’altro. Nelle tradizionali modalità per giocatore singolo, Gabby Jay resta immobile prima di sferrare dei pugni lenti.

Finora nei miei test, non definirei necessariamente il posizionamento di giocatori nascosti da tempo nel gioco come “bilanciato” per il gioco competitivo, dati gli alti livelli di potere dei personaggi principali e le loro “narrazioni” preconcette. Quest’ultimo di solito arriva con una lunga pausa che i singoli giocatori hanno studiato per anni; Li eluse, lasciando il capo aperto per essere stordito e picchiato. Quindi, non riesco a immaginare Super pugno!! atterrerà Stage competitivi come Evo in qualsiasi momento presto. Tuttavia, la latenza dei clic sui pulsanti dei personaggi principali è abbastanza flessibile da rendere la modalità un’opzione divertente per i vecchi fan di SNES da provare con i loro amici.

Una versione più equilibrata del concetto è stata presentata nella serie Wii Edition 2009, che ha consentito ai giocatori di combattere solo mentre si scambiano le scacchiere per il personaggio della serie di lunga data Little Mac. La scoperta di questa settimana di una modalità SNES per due giocatori aggiunge una gamma molto più ampia di opzioni di combattimento per il secondo giocatore.

La storia dell’industria dei giochi menu nascosti E il uova di Pasqua Sono certamente abbondanti, ma le notizie di oggi sono probabilmente simili alla scoperta del 2016 di Cheat list nascosta nei primi tre kombat umano Giochi di carte. Ciò richiede l’inserimento di pulsanti specifici sull’armadietto arcade nell’ordine corretto, anche senza entrare negli alloggi, e può sbloccare qualsiasi cosa, dalle animazioni “mortali” alle modalità free-to-play.

Il dare un pugno!! La versione NES della serie è stata precedentemente oggetto di esame da parte dei fan nel 2016 quando L’analisi fotogramma per fotogramma ha confermato l’esistenza di una dichiarazione visiva È ora di prendere a pugni alcuni dei boss più potenti di quel gioco. Anni fa ho intervistato qualcuno dare un pugno!!Gli sviluppatori originali del NES hanno suggerito che ci fossero più segreti all’interno del classico NES che i fan non hanno ancora scoperto. Potrebbe esserci anche una modalità giocatore nascosta all’interno del vecchio gioco?