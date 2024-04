Data di rilascio dell'aggiornamento di Fallout 4 Next Gen: quando arriverà?

Se hai ripreso a giocare ai giochi di Fallout di recente, o li hai provati per la prima volta, probabilmente non vedrai l'ora di provare l'aggiornamento di nuova generazione di Fallout 4. Se te lo stai chiedendo… A che ora è effettivamente previsto l'arrivo dell'aggiornamento di nuova generazione?Allora sei esattamente nel posto giusto.

Abbiamo ricevuto molte informazioni su cosa includerà l'aggiornamento di nuova generazione come parte del suo annuncio a sorpresa un paio di settimane fa. Oltre a portare il gioco su PlayStation 5 e Xbox Series Include anche molti gadget del Creation Club gratuitamente, inclusi alcuni contenuti dei Resti dell'Enclave, nuove armi temporanee e decorazioni di Halloween per il laboratorio.



Allora quando verrà tutto a posto? Ebbene, la risposta è che, sebbene Bethesda ci abbia detto che il 25 aprile è sicuramente la data di arrivo dell'aggiornamento, in realtà non ha specificato l'orario esatto in cui verrà rilasciato. Sfortunatamente, tutto ciò che possiamo fare è girarci i pollici e aspettare.

Tuttavia, se proviamo a stimare il tempo… Tra le 17:00 GMT e le 21:00 GMT circa, questo sembra essere un risultato probabilepoiché l'annuncio dell'aggiornamento è stato fatto su Twitter alle 16:24 GMT, con le notizie di Steam aggiornate alle 20:22 GMT. Ciò significa che l'aggiornamento verrà rilasciato qualche tempo dopo le 12:00 ET/9:00 PT/18:00 CET/2:00 ESTe mettilo in una bella finestra in modo che le persone nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa possano giocarci subito (scusate gente in Asia).

Tuttavia, come ho detto, questa è solo un'ipotesi plausibile, poiché a Bethesda piace sorprendere tutti noi. Vale anche la pena notare che il tempo di rilascio può variare leggermente tra le diverse piattaforme. Cercheremo di aggiornare questo articolo il più rapidamente possibile una volta che l'aggiornamento sarà effettivamente disponibile, in modo che tu possa impostare subito il download e poi passare al Commonwealth.

Quindi eccoti qui, ora lo sai. Se anche tu ti stai chiedendo se potrai giocare al mod Fallout: London di Fallout 4 su console Xbox e PlayStation una volta arrivato, puoi scoprire tutto ciò che devi sapere al riguardo qui.