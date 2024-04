Un funzionario di Hamas afferma che il movimento deporrà le armi se verrà attuata la soluzione dei due Stati

ISTANBUL (AP) – Un alto funzionario politico di Hamas ha dichiarato all'Associated Press che il gruppo islamico armato è pronto ad accettare una tregua di cinque anni o più con Israele e che deporrà le armi e si trasformerà in un partito politico se un paese indipendente Lo Stato palestinese viene fondato su confini preesistenti.

Le dichiarazioni di Khalil Al-Hayya sono arrivate mercoledì in un'intervista Nel mezzo di una situazione di stallo dopo mesi di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. La proposta di disarmo di Hamas sembrava essere una grande concessione da parte del gruppo militante ufficialmente impegnato nella distruzione di Israele.

Ma è improbabile che Israele prenda in considerazione uno scenario del genere. Si è impegnato a schiacciare Hamas Dopo gli attentati mortali del 7 ottobre Ciò ha scatenato la guerra, e la sua attuale leadership si oppone fermamente alla creazione di uno stato palestinese sulle terre occupate da Israele nella guerra del Medio Oriente del 1967.

Al-Hayya, un alto funzionario di Hamas che rappresentava i militanti palestinesi nei negoziati per un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi, ha usato un tono a volte provocatorio e altre volte conciliante.

Parlando all'AP a Istanbul, Al-Hayya ha detto che Hamas vuole unirsi all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata dal movimento rivale Fatah, per formare un governo unificato per Gaza e la Cisgiordania. Egli ha detto agitazione Accetterà “uno stato palestinese pienamente sovrano in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e il ritorno dei rifugiati palestinesi in conformità con le risoluzioni internazionali”, lungo i confini di Israele pre-1967.

Ha aggiunto che se ciò accadesse, l'ala militare del gruppo verrebbe sciolta.

“Tutte le esperienze delle persone che hanno lottato contro gli occupanti, quando hanno ottenuto l’indipendenza e hanno ottenuto i loro diritti e il loro Stato, cosa hanno fatto queste forze? Si sono trasformati in partiti politici e le forze combattenti che li difendono si sono trasformate nell’esercito nazionale”.

Khalil al-Hayya, un alto funzionario di Hamas che ha rappresentato il gruppo militante palestinese nei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi, parla durante un'intervista con The Associated Press, a Istanbul, Turchia, mercoledì 24 aprile 2024. (AP Photo/ Khalil rosso).

Nel corso degli anni, Hamas A volte ha ammorbidito la sua posizione pubblica Per quanto riguarda la possibilità di creare uno Stato palestinese accanto a Israele. Ma la sua piattaforma politica ancora ufficialmente “rifiuta qualsiasi alternativa alla completa liberazione della Palestina, dal fiume al mare” – un riferimento all’area che si estende dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, che comprende le terre che ora costituiscono Israele.

Al-Hayya non ha chiarito se il suo apparente abbraccio alla soluzione dei due Stati segnerebbe la fine del conflitto palestinese con Israele o un passo temporaneo verso l'obiettivo dichiarato del gruppo di distruggere Israele.

Non c’è stata alcuna reazione immediata da parte di Israele O l’Autorità PalestineseSi tratta del governo di autogoverno riconosciuto a livello internazionale che è stato espulso da Hamas quando ha preso il controllo di Gaza nel 2007, un anno dopo aver vinto le elezioni parlamentari palestinesi. Dopo che Hamas ha preso il controllo di Gaza, l’Autorità Palestinese è stata lasciata ad amministrare enclavi semi-autonome nella Cisgiordania occupata da Israele.

L'Autorità Palestinese spera di creare uno Stato indipendente in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza, aree occupate da Israele nella guerra in Medio Oriente del 1967. Mentre la comunità internazionale sostiene a stragrande maggioranza la soluzione dei due Stati, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è duro Il governo di linea negativa lo respinge.

La guerra a Gaza continua da quasi sette mesi e i negoziati per il cessate il fuoco hanno vacillato. La guerra è iniziata con un attacco mortale il 7 ottobre nel sud di Israele in cui i militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili. Gli uomini armati hanno trascinato circa 250 ostaggi nell'enclave. Il bombardamento israeliano e il successivo attacco di terra su Gaza hanno portato alla morte di oltre 34.000 palestinesi. La maggior parte di loro sono donne e bambiniSecondo ASLHa causato lo sfollamento di circa l'80% della popolazione di Gaza, pari a 2,3 milioni di persone.

Khalil al-Hayya, un alto funzionario di Hamas che ha rappresentato il gruppo militante palestinese nei negoziati per un cessate il fuoco e un accordo sullo scambio di ostaggi, siede di fronte a uno sfondo che mostra la Città Vecchia di Gerusalemme durante un'intervista con l'Associated Press. A Istanbul, Turchia, mercoledì 24 aprile 2024. (AP Photo/Khalil Hamra)

Israele ora si prepara ad attaccare Nella città di Rafah, nel sud del paeseDove sono fuggiti più di un milione di palestinesi.

Israele afferma di aver smantellato la maggior parte delle 24 brigate iniziali di Hamas dall'inizio della guerra, ma le restanti quattro brigate sono rintanate a Rafah. Israele sostiene che l'attacco a Rafah è necessario per ottenere la vittoria su Hamas.

Al-Hayya ha detto che un simile attacco non riuscirebbe a distruggere Hamas. Ha detto che le comunicazioni tra la leadership politica all'estero e la leadership militare all'interno di Gaza “non vengono interrotte” a causa della guerra, e “le comunicazioni, le decisioni e le direttive vengono prese in consultazione” tra i due gruppi.

Ha sottolineato che le forze israeliane “non hanno distrutto più del 20% delle capacità di Hamas, sia umane che sul campo”. Ha detto: “Se non riescono a eliminare (Hamas), qual è la soluzione? La soluzione è raggiungere il consenso”.

A novembre, un cessate il fuoco durato una settimana ha visto il rilascio di oltre 100 ostaggi in cambio del rilascio di 240 prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Ma i colloqui sono per una tregua a lungo termine e Il rilascio degli altri ostaggi è stato ora congelatoDove ciascuna parte accusa l’altra di intransigenza. Il Qatar, il principale interlocutore, ha dichiarato nei giorni scorsi che sta conducendo una “rivalutazione” del suo ruolo di mediatore.

La maggior parte degli alti funzionari politici di Hamas, che precedentemente risiedevano in Qatar, hanno lasciato lo stato del Golfo la settimana scorsa e si sono recati in Turchia, dove sabato il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al-Hayya ha negato che ci sia stata una mossa definitiva da parte del principale ufficio politico del movimento, e ha detto che Hamas vuole vedere il Qatar continuare il suo ruolo di mediatore nei colloqui.

Funzionari israeliani e americani hanno accusato Hamas di non essere serio nel raggiungere un accordo.

Al-Hayya ha negato ciò, affermando che Hamas aveva fatto delle concessioni riguardo al numero di prigionieri palestinesi che voleva rilasciare in cambio del rilascio dei rimanenti ostaggi israeliani. Ha detto che il movimento non sa esattamente quanti ostaggi sono ancora a Gaza e sono ancora vivi.

Ma ha detto che Hamas non si tirerà indietro dalla sua richiesta di un cessate il fuoco permanente e del ritiro completo delle forze israeliane, richiesta respinta da Israele. Israele afferma che continuerà le sue operazioni militari finché Hamas non sarà completamente sconfitto e che successivamente manterrà una presenza di sicurezza a Gaza.

“Se non siamo sicuri che la guerra finirà, perché dovrei consegnare i prigionieri?” Il leader di Hamas ha detto degli ostaggi rimasti.

Khalil al-Hayya, un alto funzionario di Hamas che ha rappresentato il gruppo militante palestinese nei negoziati per un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi, parla durante un'intervista con The Associated Press, a Istanbul, Turchia, mercoledì 24 aprile 2024. (AP Photo/ Khalil rosso).

Al-Hayya ha anche implicitamente minacciato che Hamas avrebbe attaccato le forze israeliane o altre forze che avrebbero potuto essere di stanza A proposito di un pontile galleggiante Gli Stati Uniti stanno cercando di costruire lungo la costa di Gaza per fornire aiuti via mare.

Ha detto: “Rifiutiamo categoricamente qualsiasi presenza non palestinese a Gaza, sia in mare che via terra, e tratteremo qualsiasi forza militare presente in questi luoghi, israeliana o meno… come una forza di occupazione”.

Al-Hayya ha affermato che Hamas non si rammarica degli attacchi del 7 ottobre, nonostante la devastazione che hanno causato a Gaza e alla sua popolazione. Ha negato che i combattenti di Hamas abbiano preso di mira i civili durante gli attacchi – nonostante prove schiaccianti del contrario – e ha affermato che l'operazione è riuscita a raggiungere l'obiettivo di riportare l'attenzione del mondo sulla questione palestinese.

Ha detto che i tentativi israeliani di eliminare Hamas alla fine non riusciranno a prevenire future rivolte armate palestinesi.

“Diciamo che hanno distrutto Hamas. Il popolo palestinese se n'è andato?”, ha chiesto.

Questa storia è stata aggiornata per correggere il numero di prigionieri palestinesi rilasciati durante il cessate il fuoco di novembre.

Il corrispondente di AP Khalil Hamra a Istanbul ha contribuito a questo rapporto.