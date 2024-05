Un orangutan ha osservato per la prima volta una ferita sul viso guarire con piante medicinali

L’orangutan di Sumatra è stato visto usare a pianta medicinale Guarire una ferita al viso in un sito di ricerca indonesiano in un primo passo per i non umani.

Secondo una ricerca pubblicata giovedì sulla rivista, il maschio ha applicato sulla sua guancia una pasta ricavata dalla pianta dell’impiastro, che alla fine ha chiuso la grande ferita. Giornale dei rapporti scientifici. Un mese dopo, si riprese completamente in quello che secondo gli autori dello studio fu il primo caso documentato di un animale che guariva da solo con una pianta.

Nel giugno 2022, i ricercatori hanno osservato una scimmia di nome Rakos con una ferita al viso nel sito di ricerca di Sawak Palembing nel Parco nazionale di Gunung Leuser. Tre giorni dopo, lo videro masticare le foglie di liana che aveva strappato, quindi applicare ripetutamente il succo risultante sulla ferita per sette minuti, coprendola completamente. Quindi continua a nutrire la pianta per altri 30 minuti.

Gli scienziati hanno concluso che Rakos sapeva che la procedura lo avrebbe guarito perché gli oranghi raramente mangiano impiastri, a causa del posizionamento preciso della pianta sulla ferita e del tempo impiegato.

“Sono i nostri parenti più stretti e questo evidenzia ancora una volta le somiglianze che condividiamo con loro. Siamo più simili che diversi”, ha detto la biologa e autrice principale Isabella Loomer. BBC. “Penso che nei prossimi anni scopriremo più comportamenti e abilità molto simili a quelli umani”.

“Riporta indietro mio figlio”: “Papà” Wally, il coccodrillo dal supporto emotivo mancante, implora in lacrime il suo ritorno

Rakos è rimasto ferito mentre combatteva con un altro orangutan

I ricercatori hanno affermato di non aver mai osservato nulla di simile in 21 anni di osservazione delle creature. Ma hanno riconosciuto che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che raramente incontrano oranghi feriti al mercato.

I ricercatori ritengono che Rakos abbia subito una lesione al viso durante gli scontri fisici con altri maschi.

Dopo aver subito uno sviluppo sessuale secondario in questo periodo, ha tentato di affermarsi come l’orangutan maschio dominante nella zona, secondo i dati comportamentali raccolti.

La pianta della Liana è usata per trattare il diabete e la malaria

Il nome ufficiale della pianta sempreverde è Fibraurea tinctoria, e viene anche chiamata Akar Kuning, Akar Palo e Radice gialla. L’impianto si estende dalla Cina, Indonesia, Malesia, Tailandia, Vietnam e altre parti del sud-est asiatico.

Secondo il rapporto, le specie di vite affini, che si trovano spesso nelle foreste tropicali del sud-est asiatico, vengono utilizzate nella medicina tradizionale per curare malattie come la dissenteria, il diabete e la malaria. Tutte le parti della pianta vengono utilizzate nelle sue applicazioni medicinali, dalle foglie e dagli steli alle radici e alla corteccia.

Questo esempio rappresenta la prima documentazione di un animale selvatico che utilizza materiali bioattivi per trattare una ferita attiva, fornendo “nuove intuizioni sulle origini della cura delle ferite umane”, hanno affermato gli autori.