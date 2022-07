Rishi Sunak e Liz Truss hanno nominato i candidati finali per essere il prossimo Primo Ministro del Regno Unito

LONDRA – È ormai garantito che il prossimo primo ministro britannico e leader conservatore sarà una minoranza etnica o una donna, dopo che i parlamentari conservatori mercoledì hanno scelto due finalisti – l’ex ministro delle finanze Rishi Sunak e il ministro degli Esteri Liz Truss – con un vincitore da annunciare in settembre. .

Mentre Boris Johnson continua a essere una sorta di felice primo ministro ad interim, la corsa per sostituirlo ora andrà prima dei circa 200.000 conservatori paganti che, per posta, sceglieranno il successore di Johnson.

La maggior parte della Gran Bretagna è seduta ai margini di tutto questo. Non ci saranno elezioni generali per scegliere il nuovo primo ministro e, sebbene lunedì sia previsto un dibattito televisivo, molti eventi di “protesta” saranno non ufficiali o chiusi alla stampa.