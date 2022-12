Charles Soubrage: serial killer francese “The Serpent” rilasciato dalla prigione nepalese

Cnn

Carlo SobrajIl famigerato serial killer francese che ha ispirato la premiata serie TV “The Serpent” è stato rilasciato venerdì da una prigione nepalese.

Sobhraj viene rilasciato dalla prigione. È stato consegnato al dipartimento dell’immigrazione. Verrà presto deportato in Francia, oggi, è stato detto dai funzionari del dipartimento per l’immigrazione “, ha detto alla Galileus Web Eshwari Prasad Pandey, un funzionario della prigione centrale del Nepal.

Sobhraj, 78 anni, lo era Sta scontando l’ergastolo in Nepal per aver ucciso due turisti nel 1975, ma molti dei presunti omicidi rimangono irrisolti.

È stato rilasciato dopo che mercoledì la Corte Suprema del Nepal ne ha ordinato il rilascio per motivi di età e salute. La corte ha detto che aveva una condizione cardiaca e aveva bisogno di un intervento a cuore aperto.

I funzionari locali hanno detto che stanno organizzando l’espulsione immediata di Sobhraj, che potrebbe avvenire già venerdì.

“Stiamo lavorando per raccogliere tutti i documenti di viaggio necessari per la deportazione di Sobraj in Francia”, ha detto alla Galileus Web Pradarshani Kumari, direttore generale ad interim del dipartimento per l’immigrazione nepalese, aggiungendo che “potrebbe accadere oggi (venerdì), potrebbero volerci alcuni giorni”.

L’ordine del tribunale è di rimandarlo a casa entro 15 giorni. Stiamo lavorando alla migrazione tenendo conto di quel periodo di tempo. Rimarrà sotto la supervisione del governo del Nepal fino a quando non sarà decollato. “Stiamo lavorando con il ministero dell’Interno per la sua sicurezza”, ha aggiunto Kumari.

Il funzionario ha detto che il dipartimento è in stretto contatto con l’ambasciata francese a Kathmandu.

Nato a Saigon, in Vietnam, sotto amministrazione francese, Sobhraj è stato imprigionato per la prima volta a Parigi nel 1963 per furto con scasso, ma accusato di crimini in un elenco di paesi: Francia, Grecia, Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Tailandia e Malesia.

Anche lui è scappato di prigione in diversi paesiLa sua tendenza a eludere le autorità gli è valsa il soprannome di “The Snake”.

Alla fine, Sobhraj ha confessato almeno 12 omicidi tra il 1972 e il 1976 e ha accennato ai suoi intervistati prima di ritrattare le loro confessioni prima di altri casi giudiziari, secondo la sua autobiografia. Il vero numero delle sue vittime è sconosciuto.

Nel 2014, un tribunale nepalese ha condannato Sobraj per l’omicidio del turista canadese Laurent Carrier nel 1975 e lo ha condannato a 20 anni di prigione.

Il dramma della BBC/Netflix del 2021 “Snake” è basato sulla storia dei presunti omicidi di Sobhraj. Racconta come per anni abbia eluso la legge in tutta l’Asia mentre presumibilmente drogava, derubava e uccideva i viaggiatori con lo zaino lungo il cosiddetto “pista hippie” – mentre l’ex diplomatico olandese Hermann Knippenberg lavorava con le autorità per catturarlo.