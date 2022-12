Rosenthal: In che modo i Mets hanno ottenuto Carlos Correa, 12 anni, 315 milioni di dollari?

Quindi, è così che è stato incontrato E Carlo Correa Quando hanno raggiunto un accordo su un accordo di free agent mercoledì mattina presto per 12 anni e 315 milioni di dollari?

Non è poi così complicato: Dec. Ha accettato i Mets $ 27 milioni dalla conversazione iniziale con Correa il 13 Giganti Nel suo famigerato contratto di 13 anni da 350 milioni di dollari.

Durante la prima serie di colloqui, il proprietario dei Mets Steve Cohen ha anche menzionato la struttura di 12 anni per Correa. La cifra proposta dalla squadra, secondo fonti informate sulle discussioni, è di $ 288 milioni, o $ 24 milioni a stagione.

Cohen era disposto ad aumentare la garanzia a 300 milioni di dollari per completare l’affare, ma l’agente di Correa, Scott Boras, ha detto al proprietario che non sarebbe bastato.

All’epoca, quando Boras avanzò le sue discussioni con i Giants, non lo era.

Anche l’offerta iniziale dei Mets era di oltre $ 3 milioni Gemelli’ L’offerta decennale da 285 milioni di dollari alla Corea aveva un valore medio annuo inferiore. I Mets erano disposti a garantire Correa per due anni in più rispetto ai Twins, ma complessivamente 4,5 milioni di dollari in meno a stagione.

Ma i Giants hanno confermato in un comunicato un “disaccordo nei risultati dell’esame fisico di Carlos”. La dinamica è cambiata.

Boras ha detto ai Giants che voleva parlare con altre squadre. Ha contattato i gemelli e ha ripreso Cohen. Fonti hanno affermato che i gemelli non volevano aumentare la loro offerta o far avanzare la conversazione senza esplorare potenziali problemi con il corpo di Correa.

I Mets sono un’altra storia.

Nel ricongiungersi con Boras, Cohen ha offerto $ 300 milioni, sapendo che il contratto minimo di $ 350 milioni dei Giants era sospeso. Boras inciampò. I negoziati sono proseguiti. I Mets avevano un leggero vantaggio sui Giants: l’aliquota dell’imposta sul reddito statale della California del 13,3% è la più alta della nazione, mentre quella di New York Il tasso è del 10,9%. è al terzo posto.

Alla fine, le parti hanno raggiunto un accordo per $ 315 milioni, un aumento di $ 2,25 milioni a stagione rispetto alla proposta iniziale di 12 anni dei Mets. L’accordo è in corso e doveva svolgersi giovedì. Se l’affare finisce, Correa passerà dall’interbase alla terza base.

Il contratto da 350 milioni di dollari di Correa con i Giants gli avrebbe dato il quarto totale più alto nella storia della major league e il massimo per un interbase, se avesse giocato a San Francisco. Il suo contratto da 315 milioni di dollari con i Mets sarebbe il decimo più alto in assoluto e il secondo nella squadra dietro agli interbase. Francesco LindorUn affare da 341 milioni di dollari.

Correa subirà un colpo in valore medio annuo, passando da $ 26,92 milioni con i Giants a $ 26,25 milioni con i Mets. Entrambe le figure si classificherebbero al 32esimo posto assoluto.

