Taylor Swift ha cambiato la scaletta del suo tour Eras mentre inizia il suo tour europeo a Parigi

9 maggio 2024

Taylor Swift ha dato il via al suo tour da record Eras in Francia con un tour europeo rinnovato.

La star ha inciso diverse canzoni e ha ristrutturato il concerto per mostrare la musica del suo ultimo album, The Tortured Poets Department.

I preferiti dai fan, tra cui The Archer e The 1, sono stati abbandonati a favore di nuove canzoni come Fortnite e Down Bad.

La star ha debuttato con diversi nuovi abiti, tra cui un body rosso brillante per il segmento di apertura dello spettacolo e un vestito nero con borchie argentate durante l’era Fearless.

Il cantante suonerà quattro serate esaurite a Parigi questa settimana

Swift è salito sul palco della La Défense Arena di Parigi poco dopo le 20:00 ora locale, interpretando Miss Americana e Heartbreak Prince, e ha salutato il pubblico tutto esaurito con uno “storditore” vertiginoso.

Ha detto di essere stato “incredibilmente fortunato” ad iniziare il suo tour europeo nella “città più bella e romantica del mondo”.

Il 34enne è rimasto sul palco per più di tre ore, terminando poco dopo le 23:00, suonando 46 canzoni nei suoi 18 anni di carriera.

Il tour era incentrato sulle diverse “epoche” create in quel periodo, con set separati dedicati a ciascuno dei suoi 11 album in studio.

Questo sarà il primo concerto di Swift da quando ha pubblicato il doppio album di 31 tracce The Tortured Poets Department tre settimane fa. READ Il procuratore generale di New York intraprende un’azione iniziale per sequestrare i beni di Trump

Gli album gemelli Folklore ed Evermore (entrambi registrati durante la pandemia di Covid) sono stati condensati in un unico episodio “Folkmore” per accogliere il nuovo materiale.

Tutte le canzoni sono state aggiunte ed eliminate da Taylor

Canzoni tagliate dalla scaletta:

Arciere (era romantica)

Dal vivo (parla ora)

1 (Era del folklore)

Questa stagione maledetta (Evermore Era)

Tollerare (Era Evermore)

L’ultima grande dinastia americana (era del folklore)

Ma papà, lo amo

Quindi il liceo

Chi ha paura del vecchio me?

Piumino

Quindici giorni

L’uomo più piccolo che sia mai vissuto

Posso farlo con il cuore spezzato

Canzoni fantastiche/compilation acustica

Parigi (mezzanotte)

Loml (Dipartimento dei poeti torturati)

Molti fan si sono messi in fila durante la notte per ottenere i posti migliori tra la folla

I fan hanno notato i cambiamenti subito dopo l’inizio del sontuoso spettacolo nello stadio, con un’introduzione che includeva frammenti di The Tortured Poets’ Department.

Ma la prima vera conferma è arrivata quando Archer ha tagliato l’inizio del concerto di 15 minuti. Tradizionalmente era la sesta canzone nella scaletta delle tappe precedenti.

Poi Swift ha fatto un’altra sorpresa: spostare una formazione incentrata sul suo Red Album in una parte precedente dello spettacolo.

Durante quelle canzoni, la star indossava una maglietta con la scritta “Questa non è la versione di Taylor” – un riferimento alla campagna in corso per ri-registrare i suoi primi sei album.

Swift si è fermato a salutare un fan durante l'episodio rosso dello show

Swift ha interpretato il materiale del Tortured Poets Department in un fluttuante abito da ballo color crema, mentre le scene del palco hanno adottato un nuovo tema in bianco e nero. READ Classifica Master 2022: copertura in tempo reale, punteggio Tiger Woods, punteggi del golf nel round 3 nazionale di Augusta oggi

È apparso su Tractor Beam degli UFO per la ballata downbeat Down Bad – un riferimento alle battute di apertura della canzone: “Mi hai davvero sollevato / In una nuvola di polvere scintillante / Per fare esperimenti?”

Il nuovo musical tratta principalmente della rottura di due relazioni: con l’attore britannico Joe Alwyn e il cantante degli anni ’75 Matty Healy.

Sul palco, Swift ha scherzosamente descritto questa parte dello spettacolo come “rabbia femminile, musica”.

La parte finale dello spettacolo, incentrata sul pop diafano dell’album Midnights del 2022, si è conclusa con il singolo di successo di Swift Karma.

Il tour degli Eras partirà nel Regno Unito il mese prossimo

Il tour della superstar del pop è diventato un evento culturale di una portata mai vista dai concerti di Madonna e Michael Jackson negli anni ’80.

Gioca al 152 Stadium, con date prenotate fino a dicembre 2024.

Al termine, si prevede che le vendite dei biglietti raggiungeranno 1,4 miliardi di dollari (1,1 miliardi di sterline), rendendolo il tour più redditizio di tutti i tempi, superando i 939 milioni di dollari (750 milioni di sterline) che Elton John ha realizzato nel suo tour d’addio pluriennale.