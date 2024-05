Mercati azionari, dazi cinesi, Novavax e Sanofi: 3 cose

I principali indici del mercato azionario (^DJI, ^IXIC, ^GSPC) sono sulla buona strada per chiudere la prima settimana di scambi di maggio ai massimi, insieme a molti dei loro omologhi europei: FTSE 100 (^FTSE), DAX Performance Index ( ^ GDAXI) e CAC 40 (^FCHI).

Secondo quanto riferito, il presidente Biden annuncerà aggiornamenti sulle tariffe commerciali dell’era Trump contro la Cina.

Le azioni di Novavax (NVAX) sono aumentate di oltre il 110% alla notizia che la società biotecnologica intende concludere un accordo di licenza con Sanofi (SNY, SAN.PA) per co-commercializzare un vaccino contro il COVID-19.

Ora in Europa abbiamo il FT, il DAX e il C 40, che toccano tutti nuovi massimi mentre il Regno Unito emerge dalla recessione registrando la crescita del PIL più rapida in oltre due anni.

Si prevede che la prossima settimana il presidente Biden annuncerà un aggiornamento delle tariffe commerciali con la Cina.

Secondo quanto riferito, questo annuncio si rivolge a settori specifici tra cui veicoli elettrici, semiconduttori e apparecchiature solari.

L’aggiornamento arriva dopo una revisione delle tariffe implementate sotto l’ex presidente Trump nel 2018, e questa sarà una delle più grandi decisioni di Biden riguardo alle relazioni economiche di Washington con la Cina.

Nel frattempo, le azioni Nova sono aumentate di nuovo di oltre il 100% sul mercato libero poiché il produttore di vaccini ha annunciato un accordo di licenza da 1,2 miliardi di dollari con l’accordo che consente a Santa di commercializzare il vaccino anti-coronavirus esistente di Novavax e di accelerare la creazione del suo vaccino antinfluenzale e di altri vaccini la piattaforma vaccinale Novavax. .

Come parte dell’accordo, Santa acquisirà una quota di minoranza in Nova.