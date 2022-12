Microsoft conferma che Sony ha vietato a questi quattro giochi di arrivare su Xbox per sempre

Cosa hai bisogno di sapere

Microsoft è alle prese con tre importanti autorità di regolamentazione per la sua offerta di acquisizione di Activision Blizzard.

Come parte del procedimento, Microsoft ha rivelato che Sony aveva “sottoscritto” accordi per giochi di terze parti su PlayStation.

Sembra che Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 16 e Silent Hill 2 Remake non arriveranno mai su Xbox, nonostante il silenzio degli editori in merito.

Microsoft ha anche elencato Bloodborne come esempio di un gioco sviluppato da terze parti bandito da piattaforme non PlayStation, il che potrebbe significare che anche la tanto richiesta porta per PC Windows è fuori questione. Sony è stata un po’ più amichevole con i PC negli ultimi anni, quindi sto tenendo l’hippie vicino a questo.

Il dramma infuria intorno all’acquisizione di Activision Blizzard, mentre Microsoft intensifica il suo impegno con le autorità di regolamentazione.

ieri, Microsoft ha pubblicato la sua risposta alla FTC statunitense in merito alla sua causa, snaturando la sua peculiare posizione di voler tutelare il leader di mercato rispetto ai consumatori. Microsoft ha pubblicato una risposta simile alla CMA nel Regno Unito anche un paio di mesi fa e apparentemente ha confermato che ciò che molti di noi si aspettavano fosse vero.

quando Remake di Final Fantasy VII È stato annunciato e rivelato come un’esclusiva a tempo, completa di un conto alla rovescia per quanto tempo rimarrà un’esclusiva PlayStation. Ciò ha portato molti fan di Xbox ad aspettarsi che FF7R alla fine sarebbe arrivato sulla console di Microsoft, ma sfortunatamente non è stato così. I periodi di “esclusive a tempo” di Square Enix sembrano riguardare solo le versioni PC dei loro giochi, dal momento che FF7R è ora disponibile su Steam per Windows.

Silent Hill 2 potrebbe essere interamente un’esclusiva PlayStation. (Credito immagine: Konami)

Nel caso te lo fossi perso tu stesso (avvistato prima Notizie Corea)Microsoft lo ha confermato in a Risposta all’autorità di regolamentazione del Regno Unito, sostenendo che Sony ha stipulato accordi di esclusione permanente per giochi come Bloodborne, Final Fantasy XVI e Remake di Silent Hill 2.

Oltre ad avere contenuti esclusivi espliciti, Sony ha anche stipulato accordi con editori di terze parti che richiedono che Xbox sia “esclusa” dal pool di piattaforme su cui tali editori possono distribuire i loro giochi.Alcuni esempi degni di nota di tali accordi includono Final Fantasy VII Remake (Square Enix) e Bloodborne (da Software), Final Fantasy XVI (Square Enix) e il recentemente annunciato Silent Hill 2 Remastered (Team Bloober).

Mentre c’era qualche speranza che Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 16 potessero finalmente arrivare su Xbox, sembra che questa clip spesso trascurata del file CMA di ottobre possa mettere l’ultimo chiodo nella bara. Silent Hill 2 viene lanciato su PC insieme a PS5 con una finestra di esclusività di 12 mesi, ma il linguaggio qui pone un altro punto interrogativo sul fatto che Silent Hill 2 alla fine arriverà o meno su Xbox.

Final Fantasy 7 Remake è un fantastico gioco di ruolo d’azione che reinventa il classico JRPG degli anni ’90, con meccaniche di combattimento contagiose e dozzine di ore di esplorazione nostalgica in cui impegnarsi. Anche Final Fantasy 16 sembra abbastanza stellare e Silent Hill 2 Remake di Bloober Team sarà un grande progetto, dato lo status leggendario del franchise. Tuttavia, Xbox potrebbe non ottenerne nulla, il che rafforza la tesi di Microsoft per i contenuti esclusivi.

Windows Centrale

(Credito immagine: Activision)

Microsoft ha riconosciuto nello stesso briefing CMA che le strategie esclusive non sono rare. Naturalmente, Microsoft è stata coinvolta in accordi simili in passato, anche se non così spesso di recente. Giochi come Ryse e Sunset Overdrive della generazione Xbox One possono essere paragonati all’accordo di Sony per Bloodborne, per esempio. Microsoft in genere non ha stipulato accordi con terze parti che precludano completamente alle piattaforme concorrenti i privilegi che esistevano in precedenza su piattaforme concorrenti. Rise of the Tomb Raider è stata per breve tempo un’esclusiva Xbox e Microsoft è stata confusa nella più ampia stampa di gioco Per aver osato accettare un accordo del genere, cosa che ora Sony fa impunemente, senza criticare nessuno.

Alla fine della giornata, Sony sta facendo la cosa giusta per i suoi clienti e azionisti, e il riconoscimento di Microsoft che giochi come Elder Scrolls VI e Starfield saranno interamente esclusivi per Xbox riflette l’importanza dei contenuti esclusivi. I regolatori non sosterrebbero (o almeno non dovrebbero) sostenere che Netflix o Disney+ debbano scambiarsi contenuti gratuitamente. Sarebbe fantastico se tutti i contenuti fossero disponibili su un’unica piattaforma per comodità, ma se esiste una sola piattaforma, chissà quanto saliranno i prezzi? La concorrenza è ciò che fa abbassare i prezzi e la concorrenza è ciò che ispira l’innovazione in nuove funzionalità, qualità superiore e nuove tecnologie.

Per me, gli accordi esclusivi di Sony sono un’ulteriore prova che Microsoft dovrebbe essere autorizzata a rilevare Activision Blizzard. E certo, i contratti possono scadere e le offerte possono cambiare nel tempo, ma almeno per il prossimo futuro, sembra che Xbox sarà esclusa da Final Fantasy e molto probabilmente Silent Hill 2 per il prossimo futuro.

Affinché Microsoft possa competere con Nintendo e Sony, ha bisogno di più di quei grandi franchise sotto la sua bandiera e, per i consumatori, portarli in Xbox Game Pass è il tipo di valore che solo la concorrenza può offrire. Il bizzarro assecondare lo status quo da parte dei regolatori sta letteralmente danneggiando la concorrenza, qualcosa che dovrebbero coltivare.