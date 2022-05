Superbooth 2022: NTS-2 di Korg è uno “Swiss Army Knife Studio” fornito con un libro di synth semi-modulare

Data la natura digitale del suo nome, un sequel di Korg NTS-1 Costruiscilo tu stesso sintetizzatore Ho sempre pensato che potesse essere nelle carte. L’NTS-2 non è una sorpresa completa, ma il suo design, insieme al fatto che viene fornito con un libro supplementare, è un po’ sinistro.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che la parte centrale del dispositivo non è un motore composito ma un oscilloscopio a quattro canali. Ciò fornisce ingressi stereo doppi, che consentono di studiare, confrontare e sovrapporre fino a quattro segnali contemporaneamente. Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione a colori, un’interfaccia navigabile con i pulsanti del menu e un codificatore cliccabile.

C’è anche una modalità FFT (Fast Fourier Transform) con un analizzatore di spettro in tempo reale, insieme a un doppio generatore di forme d’onda. Ciascuno degli oscillatori può generare forme d’onda sinusoidali, quadrate, triangolari, a dente di sega, impulsive e di rumore.

Oltre ad essere usati come suoni, questi suoni possono anche essere usati come sorgenti di tensione di controllo e impostati per ruotare continuamente o agire come impulsi a colpo singolo. Ciò significa che puoi trasformarli in LFO, inviluppi, attuatori e controlli per generatori di tensione, rendendo NTS-2 un partner potenzialmente utile per qualsiasi combinazione accessibile.

Il set di funzionalità leggermente insolito dell’NTS-2 è completato da un sintonizzatore che offre più modalità di visualizzazione. Il risultato finale è quello che Korg chiama lo Swiss Army Knife Studio for Musicians.

La ricarica con l’hardware è Patch & Tweak con Korg, l’ultimo di una serie di libri di Bjooks. Questo si concentra sulla sintesi semi-modulare e tutorial, suggerimenti e trucchi fanno molto affidamento su di essa Korg MS-20 MiniE Unità Volca E Arp 2600 m Synth, insieme a menta dispositivi di sequenziamento.

Il libro copre tutto, dalle basi della sintesi al sound design avanzato, e include più di 25 nuove interviste esclusive con artisti del calibro di Pete Townshend, Jean-Michel Jarre e Richard Devine.

Dovrai costruire tu stesso l’NTS-2, ma in base alla nostra esperienza con NTS-1, sarà facile e veloce.

Stiamo ancora aspettando il prezzo di NTS-2 e non sarà disponibile fino all’inizio dell’estate, ma puoi saperne di più korg sito web.