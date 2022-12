Ottieni God of War con uno sconto del 40% durante i saldi invernali di Steam 2022

L’ex God of War in esclusiva per PS, che arriverà su PC nel 2022, gode di un enorme sconto del 40% durante i saldi invernali di Steam 2022. Lo sconto è una grande opportunità per coloro che non l’hanno ancora giocato.

Il gioco è stato originariamente rilasciato nel 2018 su PS4 e successivamente è stata rilasciata una versione aggiornata per PS5. I giocatori otterranno più aggiornamenti con la versione per PC, poiché il porting dei Santa Monica Studios sfrutta le capacità hardware superiori del PC.

Con sconti così grandi disponibili per tutti gli utenti durante il periodo festivo, i giocatori dovrebbero sfruttare al massimo le offerte disponibili. Sebbene ci siano voluti quattro anni prima che l’ambito titolo arrivasse su PC, molti miglioramenti incrementali migliorano le prestazioni sui super PC. Diamo un’occhiata a quanto costerà God of War durante i saldi invernali di Steam 2022.

L’accordo Steam Winter Sale 2022 di God of War è un vero affare considerando ciò che il gioco ha da offrire

L’intera comunità di gioco era entusiasta quando Sony ha annunciato che avrebbero portato God of War su PC. L’uscita del 2018 è stata ben accolta dalla critica, ma è stata limitata a Stazione di gioco Le console rilasciano persino una porta per PC quest’anno. Non solo la versione per PC ha reso il gioco più accessibile, ma Santa Monica ha anche fatto in modo che il porting per PC apportasse miglioramenti significativi alla grafica e alle prestazioni del gioco.

La versione per PC di God of War ha normalmente un prezzo di $ 49,99. Questo è il prezzo originale al quale il gioco era quotato su Steam ed è rimasto lo stesso per la maggior parte dell’anno. In precedenza, tuttavia, era disponibile uno sconto per un breve periodo Steam Saldi invernali 2022 Porta le cose al livello successivo.

Chiunque acquisti il ​​gioco durante i saldi può richiedere lo sconto del 40% e dovrà pagare solo $ 29,99 per una copia. Molti giocatori considerano già la versione 2018 degna del prezzo pieno. Lo sconto attuale non fa che addolcire l’affare in quanto i giocatori possono godere di tutti i contenuti risparmiando un sacco di soldi.

God of War 2018 ha lanciato l’epopea norrena del franchise, in cui Kratos viaggia attraverso terre innevate per raggiungere la cima della montagna più alta e disperdere le ceneri di sua moglie. È affiancato da suo figlio Atreus per la prima volta nel franchise.

Inoltre, il pc La versione può essere riprodotta in 4K su hardware supportato, che è un importante aggiornamento rispetto alla versione per console. Funzionalità come NVIDIA DLSS e Reflex Support (opzioni non disponibili per gli utenti di console) consentono ai giocatori di giocherellare con le impostazioni.

Ottenere il gioco con l’accordo durante i saldi invernali di Steam 2022 dovrebbe essere un gioco da ragazzi per coloro che amano i grandi titoli di azione e avventura. Il gioco non mostra mai la sua età e ha molto da offrire, con un coinvolgente gameplay hack and slash, enigmi intricati e una storia affascinante. Resta da vedere se Sony estenderà lo stesso trattamento all’ultima versione Ragnarokla seconda parte del viaggio di Kratos e Atreus.

A cura di Siddharth Satish