Tyler Huntley è già il quarto sostituto dell’AFC Pro Bowl

Immagini Getty

Sì Virginia. Tyler Huntley È il quarto quarterback alternativo dell’AFC Pro Bowl.

PFT ha confermato l’accuratezza del rapporto secondo cui il quarterback dei Ravens Tyler Huntley si è classificato settimo tra tutti i quarterback dell’AFC, rendendola la quarta alternativa nell’elenco per un gioco che non verrà effettivamente giocato.

Come è successo? Abbiamo suggerito che potrebbe esserci stato un tentativo di riempire l’urna, con il voto dei tifosi. Una fonte della Lega con conoscenza delle dinamiche di voto ha suggerito una teoria diversa.

Lo staff tecnico vota collettivamente per tre quarterback. I giocatori votano individualmente, anche per tre quarterback. Come ha spiegato la fonte, i giocatori che vogliono sostenere il loro quarterback voteranno per lui e altri oscuri candidati, piuttosto che per altri validi sfidanti.

Ad esempio, i giocatori dei Dolphins che volevano potenziare Toa Tagovailoa In un elenco Pro Bowl, avrebbero potuto votare Huntley come uno dei loro altri quarterback, invece di votare un vero concorrente di Tua.

“Tutto ciò che serve è un gruppo di giocatori difensivi di altre squadre che votano per Huntley per aiutare il loro quarterback”, ha osservato la fonte.

Indipendentemente da ciò, e con tutto il rispetto per Huntley, il risultato mostra la farsa dell’intero processo. Huntley non ha giocato fino a dicembre. È apparso in tre partite. Non ha nulla a che fare con l’essere il 4° o il 14° sostituto.

E, come spiegato in precedenza, qualsiasi sforzo da parte di coloro che trasmettono informazioni grezze senza contesto o controllo per agevolare lo sviluppo nella proiezione di un enorme giorno di paga di Huntley è ingiustificato fino all’imbecillità.