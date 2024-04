Vincitori e perdenti del Draft NFL 2024: Eagles e Steelers si distinguono; Perché i Raiders hanno ceduto il QB?

Il Draft NFL 2024 è ufficialmente nei libri dopo tre giorni di intrighi e tante emozioni.

Le squadre integreranno i loro roster con acquisti di free agent non selezionati nei prossimi giorni. Ma i puzzle sono praticamente messi insieme. L’esperienza inizierà tra poche settimane quando inizieranno i minicamp e gli allenamenti offseason. Alcune domande rimarranno senza risposta fino al ritiro e all'inizio della stagione.

Ma per ora, stiamo valutando quali squadre sembrano essersi aiutate di più nel draft e quali squadre non sono riuscite a mettersi in lizza.

Vincitori

Filadelfia Eagles

Il direttore generale Howie Roseman ha continuato le sue mosse e le sue transazioni sabato, quando ha effettuato altre cinque operazioni per finire con un record di nove durante la settimana del draft. Gli Eagles hanno avuto un po' di fortuna, cadendo contro il cornerback Quinion Mitchell al primo turno. Roseman ha poi fatto uno scambio che ha visto gli Eagles prendere un altro cornerback, Cooper Dejean, nel secondo turno. Da lì, Roseman e compagnia hanno continuato a migliorare la profondità del loro roster accumulando allo stesso tempo scelte per il 2025. In questo momento, gli Eagles hanno nove scelte nel draft del prossimo anno. Ciò dà a Filadelfia un cuscino nel caso in cui le indagini della NFL sulla potenziale manomissione di Saquon Barkley scoprano eventuali illeciti e gli Eagles vengano agganciati di una o due scelte.

Pittsburgh Steelers

Gli Steelers hanno revisionato il loro gruppo di quarterback in questa offseason acquisendo Russell Wilson e Justin Fields e sono entrati nel draft con la missione di diventare più forti in trincea. missione compiuta. Il placcaggio Troy Votano, il centro Zach Frazier e la guardia Mason McCormick erano tre delle prime cinque scelte. Gli Steelers hanno anche aggiunto tenacia alla difesa selezionando il linebacker Payton Wilson e il tackle difensivo Logan Lee.

Leader di Washington

Il momento certamente non sembrava troppo grande per il direttore generale esordiente Adam Peters. Non solo hanno scelto Jayden Daniels come quarterback titolare della squadra, ma hanno anche aggiunto registi in attacco e in difesa. Peters ha usato le sue otto scelte dopo Daniels per riempire i buchi lungo il fronte difensivo, nel secondario, nel tight end e all'interno della linea offensiva.

Caricabatterie di Los Angeles

Jim Harbaugh e i Chargers entrarono nel draft con diversi buchi da riempire durante la ristrutturazione. In risposta, hanno fornito una cassa di risonanza che includeva grandi e forti elementi fisici nel placcaggio offensivo Joe Alt, nel linebacker Junior Colson e nel placcaggio difensivo Justin Eboigbe. I Chargers hanno anche aggiunto interessanti prospettive offensive nel running back Kimani Vidal e nel wide receiver Brenden Rice (figlio di Jerry), che potrebbero essere dei dormienti.

Capi di Kansas City

I ricchi stanno diventando sempre più ricchi. Andy Reid e Patrick Mahomes hanno un altro ricevitore largo veloce dopo aver scelto Xavier Worthy dai texani al primo turno. Hanno poi ottenuto un recupero con il placcaggio della BYU Kingsley Suamataia nel secondo turno prima di aggiungere altri due uomini di linea offensivi per rafforzare la loro profondità. Jared Wiley (quarto round) è un'altra scelta interessante che potrebbe contribuire ora prima di assumere un ruolo più ampio una volta che Travis Kelce inizierà a fare un passo indietro.

Ghiottoni del Michigan

Ben 13 giocatori campioni nazionali hanno sentito chiamare i loro nomi questo fine settimana. Questa è in testa a tutte le scuole (seguita dal Texas con 11 giocatori). Il quarterback JJ McCarthy ha aperto la strada, arrivando decimo assoluto per i Minnesota Vikings, e poi round dopo round, i Wolverines sono stati derubati. quattro Sono stati firmati subito dopo come agenti liberi non iscritti. Harbaugh si è persino riunito con due dei suoi ex giocatori: Colson e il ricevitore largo Cornelius Johnson.

Perdenti

Atlanta Falcons

I Falcons sono stati attentamente esaminati dopo aver selezionato il quarterback Michael Penix Jr. ottavo assoluto poche settimane dopo aver dato a Kirk Cousins ​​​​$ 100 milioni garantiti. Sì, come hanno dimostrato i Green Bay Packers, è saggio scegliere un quarterback prima di averne bisogno. Ma i Falcons non sono abbastanza vicini per competere per scelte di lusso come questa. Hanno davvero bisogno del placcaggio difensivo del secondo turno Ruke Orhorhoro e del linebacker esterno del terzo turno Bralen Trice per brillare come titolari per aiutare ad ammorbidire il colpo di perdere un talento di impatto immediato nella top 10.

Cowboy di Dallas

I Cowboys hanno apportato delle aggiunte che contribuiranno a migliorare la qualità e la profondità della loro linea offensiva. Ma è difficile guardare le scelte di questa settimana e avere la sensazione che Dallas abbia guadagnato sui rivali Eagles. I Cowboys escono dal draft con un buco evidente. Avevano bisogno di qualità nel running back e hanno corso l'intero draft senza selezionarne nemmeno uno, nonostante avessero molte opportunità.

Delfini di Miami

Nonostante abbiano perso la scelta al terzo giro a causa di un contatto inammissibile con Tom Brady e l'agente di Sean Payton, i Dolphins hanno concluso il draft con sette scelte. Tuttavia, sembra che non si siano imbattuti in nessuna grande star. Il Edge Rusher Chop Robinson ha un vantaggio, ma avrà bisogno di tempo per svilupparsi. Lo stesso vale per il placcaggio offensivo del secondo turno Patrick Ball. Una squadra che deve colmare il divario sui Buffalo Bills ha bisogno di selezioni più solide.

predoni di Las Vegas

I Raiders dovevano lasciare il draft con una risposta a lungo termine come quarterback. Non sono riusciti a fare uno scambio per avanzare al primo turno, poi hanno perso la possibilità di arruolare i passanti nel secondo, terzo e quarto turno. Spencer Rattler è rimasto sul tabellone fino a quando i New Orleans Saints non lo hanno preso al quinto round, e alcuni scout credono che abbia il potenziale per diventare titolare.

I Raiders ovviamente non erano d'accordo, quindi Aidan O'Connell e Gardner Minshew supereranno la cosa. Brock Bowers al primo turno è un'aggiunta promettente all'attacco. I Raiders sembrano migliorare in difesa grazie alle aggiunte di sabato del cornerback Decamerion Richardson, del linebacker Tommy Eichenberg, della sicurezza Tre Taylor e del cornerback MJ Devonshire. Ma iniziare un'altra stagione senza un quarterback titolare in una divisione che include Mahomes e Justin Herbert è preoccupante.

(Foto: Gregory Shamos/Getty Images)