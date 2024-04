La schermata di selezione del personaggio di Città dei Lupi è stata rivelata dalla demo

Ritorno ai titoli originali























Negli ultimi 25 anni, la serie Fatal Fury è rimasta sostanzialmente inattiva negli archivi SNK, ma ora Coyote è finalmente pronta a fare un grande ritorno.











Evo Japan 2024 segna la prima volta che Fatal Fury: City of the Wolves sarà giocabile per il pubblico sotto forma di una demo limitata, che ha anche rivelato come appare attualmente la schermata di selezione del personaggio, ed è un po' diversa da quella che avresti aspettarsi. Di solito ci aspettiamo.



















Invece dei soliti quadrati/rettangoli contenenti ritratti, la schermata di selezione della Città dei Lupi presenta i cinque combattenti disponibili Terry Bogard, Rock Howard, Hotaru Futaba, Tizoc e il nuovo arrivato Preecha in fila uno accanto all'altro con i loro corpi interi. foto.





Dopo aver scelto i lati della console e del palco, i giocatori apparentemente devono solo spostarsi a sinistra o a destra per spostarsi tra i personaggi poiché immagini più grandi e dettagliate e i loro nomi appariranno dopo averli evidenziati per un secondo.





Quando selezionano un combattente, i giocatori possono selezionare il colore e quale terzo della loro barra della vita verrà attivato dal sistema SPG per una serie di vantaggi aggiuntivi.





Questo può sembrare un po' poco ortodosso rispetto alla maggior parte dei combattenti moderni, ma CotW sembra essere un cenno ai primi tre giochi di Fatal Fury.





A dire il vero, nella schermata di selezione del personaggio di City sembra che manchi qualcosa oltre al modo dinamico in cui i suoi combattenti sono posizionati in Fatal Fury 3.





Tuttavia, l'aspetto attuale dello schermo non è quello che sarà nella versione finale poiché si tratta solo di una demo di cinque caratteri ed è ancora a circa un anno dal lancio.













Clicca sulle immagini per versioni più grandi





Puoi verificare i confronti tra la prima demo di City of the Wolves e i primi tre giochi di Fatal Fury e l'ultimo di Garou: Mark of the Wolves nella nostra galleria.





Non è l'unica nuova schermata che abbiamo visto per la prima volta, con il debutto di Hunter X Hunter: Nen Impact e anche alcuni gameplay per Evo Japan.





Ci aspettiamo anche di ricevere ulteriori annunci su Fatal Fury: City of the Wolves più tardi stasera, quando si concluderanno le finali di The King of Fighters 15, e puoi trovare quali altre rivelazioni che probabilmente vedremo al di fuori di Evo questo fine settimana qui.