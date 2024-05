Il capo di Xbox Sarah Bond risponde ai tagli di Bethesda Studio, citando la mancanza di crescita del settore e la necessità di gestire gli affari “durante questo momento di transizione”

Il capo di Xbox Sarah Bond ha risposto alle domande sulla decisione di Microsoft di chiudere una serie di amati studi questa settimana, insistendo che si trattava di garantire che il business di Xbox rimanesse in salute a lungo termine durante quello che ha definito “questo momento di transizione”.

Microsoft ha scioccato il mondo dei giochi quando ha annunciato la chiusura dello sviluppatore di Redfall e Prey Arkane Austin, Hi-Fi Rush, lo sviluppatore di The Evil Inside Tango Gameworks e altri con tagli devastanti rivolti al proprietario di Bethesda ZeniMax.

Microsoft ha acquistato ZeniMax Media, la società madre di sviluppatori come Bethesda, Arkane, id Software e altri, nel 2021 per 7,5 miliardi di dollari. Da allora, Activision, produttore di Call of Duty, ha acquistato Blizzard per 69 miliardi di dollari.

Possiede tutti i franchise di videogiochi Xbox dopo l’acquisizione da parte di Activision Blizzard

In un’e-mail inviata ai dipendenti da Matt Botti, capo di Xbox Game Studios, Microsoft ha attribuito i tagli a una “riprioritizzazione di titoli e risorse”. Nell’e-mail, riportata per la prima volta da IGN, Booty ha dichiarato: “Stiamo prendendo queste difficili decisioni per creare la capacità di investire ulteriormente in altre parti del nostro portafoglio e concentrarci sui nostri giochi prioritari”.

Microsoft ha dovuto affrontare critiche diffuse da parte della comunità di sviluppo e dei fan di Xbox in seguito al trasferimento, e molti hanno notato che Hi-Fi Rush è stata una versione acclamata dalla critica e, secondo un dirigente di Xbox, una versione di grande successo.

parlare Intervista con Dina Bass di Bloomberg al Bloomberg Tech di San Franciscoal capo di Xbox Sarah Bond è stato chiesto per la prima volta dell’attuale mancanza di crescita nel settore dei videogiochi, un fattore preoccupante che il capo di Xbox Phil Spencer ha recentemente sottolineato quando gli è stato chiesto una spiegazione per la decisione di Microsoft di tagliare 1.900 dipendenti dalla sua attività di gioco.

“Sai, nell’ultimo anno circa nel settore dei videogiochi, l’industria è stata piuttosto piatta”, ha risposto Bond. “E anche nel 2023, abbiamo visto alcune uscite enormi e giochi estremamente rivoluzionari. Ma la crescita non è seguita a tutto questo. Molto di ciò ha a che fare con la nostra necessità di attirare nuovi giocatori e rendere i giochi più accessibili. Ma tutto questo stava accadendo nello stesso momento in cui il costo associato alla realizzazione di questi giocattoli meravigliosamente fantastici, e il tempo necessario per realizzarli, stavano aumentando.

“E quindi, gran parte della nostra attenzione come Xbox è su come facciamo le cose per aiutare l’industria nel suo complesso, garantendo allo stesso tempo che il nostro marchio, e tutto ciò che facciamo, esista durante questo momento di transizione.”

“È sempre molto difficile quando devi prendere decisioni del genere.

A Bond è stato poi chiesto direttamente della decisione di chiudere gli ZeniMax Studios questa settimana. Nella sua risposta, ha sottolineato l’attuale fallimento del settore nel far crescere in modo significativo il proprio pubblico e il desiderio di garantire che Xbox sopravviva a questa “transizione”.

“Sai, è sempre molto difficile quando devi prendere decisioni del genere”, ha detto Bond. “Tornerò a quello che stavo dicendo sull’industria. E quando guardiamo a queste tendenze fondamentali, sentiamo la profonda responsabilità di assicurarci che i giochi che realizziamo, l’hardware che costruiamo e i servizi che forniamo siano presenti. per i momenti, anche quando il settore non è in crescita e quando è in un periodo di transizione. E la notizia che gli annunci che abbiamo fatto all’inizio di questa settimana sono il risultato di ciò e del nostro impegno per garantire che il business sia sano per il mercato. lungo termine.

“Ma detto questo, il nostro impegno ad avere i nostri studi e a lavorare con i partner per realizzare giochi grandi e piccoli, siamo una piattaforma dove puoi giocare a GTA, ma puoi anche giocare a Palworld, dove puoi giocare a Call of Duty e tu.” possiamo anche giocare a Pentiment, e questo non cambia. E francamente, il nostro impegno verso Bethesda e il ruolo che svolge fa parte di Xbox e di tutto ciò che facciamo.

“È stato davvero fantastico. Non so se hai avuto la possibilità di dargli un’occhiata. Lo show televisivo Fallout è uscito su Amazon ed è stato fantastico vedere le persone innamorarsi di quell’universo, ma anche di ciò che ha fatto.” per i giochi stessi e per le persone che tornano ed esplorano tutto. In esso ci saranno altre fantastiche cose che arriveranno dai nostri studi entro la fine dell’anno Indiana Jones e The Great Circle Ero un grande fan di Indy da piccolo e sembra che voi due ci foste parte, quindi dovresti verificarlo.

“Ma in questo momento, noi e i nostri team, la nostra attenzione è rivolta alle persone colpite e facciamo tutto il possibile per aiutarle a superare questa difficile transizione”.

Credito immagine: Bloomberg Live/YouTube.

A Bond è stato poi chiesto specificamente della chiusura di Tango Gameworks nel contesto del successo di Hi-Fi Rush, e di come lo studio dietro un titolo pluripremiato e apparentemente di successo commerciale avrebbe potuto chiudere poco più di un anno dopo l’uscita.

Ecco la risposta di Bond:

“Sapete, una delle cose che amo davvero della creazione di giochi è che si tratta di una forma d’arte creativa. Ciò significa che lo status e il successo di ogni gioco sono davvero unici. E quindi guardiamo a ogni studio, a ogni team di gioco, guardiamo a una varietà di fattori quando dobbiamo prendere decisioni e scendere a compromessi come questo, ma tutto si riconduce al nostro impegno a lungo termine nei confronti dei giochi che realizziamo, l’hardware che costruiamo, i servizi e assicurandoci di essere in grado di mantenere queste promesse.

“Osserviamo ogni studio, ogni team di gioco e consideriamo tutta una serie di fattori quando dobbiamo prendere decisioni e scendere a compromessi come questo.

La risposta di Bond è già diventata virale qui per la sua incapacità di affrontare adeguatamente la questione in questione. Come riportato da IGN, mercoledì 8 maggio la dirigenza di Xbox ha tenuto un incontro con i dipendenti ZeniMax, durante il quale hanno tentato di rispondere alle domande chiave sulla decisione di chiudere Bethesda Studios. IGN ha appreso che Booty ha detto ai dipendenti che la chiusura di Arkane Austin non era legata al disastroso fallimento di Redfall lo scorso anno, ma piuttosto alle prospettive future dello studio. Lo ha riferito Jason Schreier di Bloomberg ZeniMax era sotto pressione per effettuare tagli significativi e ha scelto Tango Gameworks e Arkane Austin perché avrebbero presentato progetti che avrebbero richiesto maggiori investimenti, piuttosto che studi già al lavoro su giochi approvati. Un partecipante all’incontro ha detto a IGN che il suggerimento era che, poiché questi studi stavano attualmente promuovendo nuovi giochi, avevano le gambe più deboli su cui reggersi quando si trattava di scegliere chi sarebbe stato tagliato.

Alla riunione del consiglio comunale, Booty ha ribadito che Hi-Fi Rush era stato un successo, ma secondo un partecipante, ai dipendenti è stato detto che i fattori di quel successo erano cambiati nell’anno successivo, e quindi le prospettive dello studio erano diminuite. Come riportato, Tango Gameworks ha lanciato Hi-Fi Rush 2 come progetto successivo. IGN comprende che la demo di Hi-Fi Rush 2 è stata rifiutata in parte perché ritenuta troppo costosa.

Tutto ciò supporta la preoccupazione per la salute generale del business di Xbox e del settore dei giochi in generale. Microsoft, che attualmente vale più di 3 trilioni di dollari, si trova ad affrontare un calo delle entrate anno su anno per la sua attività di gioco quando Activision viene esclusa dall’equazione, così come una crescita stagnante degli abbonati per Game Pass. Le vendite delle console Xbox sono crollate in un momento di aumento dei costi di sviluppo. Aggiungete questo al maggiore controllo interno segnalato sull’attività di gioco di Microsoft in seguito all’acquisizione di Activision Blizzard e avrete la ricetta per il disastro.

Credito immagine: Bloomberg Live/YouTube.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi trovarlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.