La serie AMD Ryzen 7000 non-X verrà lanciata il 10 gennaio, Ryzen 9 7900 è più veloce di 5900X

La serie AMD Ryzen 7000 non-X ha ora una data di rilascio

Il chipset conferma il prezzo e la data di rilascio delle prossime CPU Ryzen 7000.

Come accennato in precedenza, il prossimo mese AMD lancerà i suoi nuovi processori Ryzen per il socket AM5. L’azienda sta preparando tre modelli: Ryzen 9 7900 a 12 core, Ryzen 7 7700 a 8 core e Ryzen 5 7600 a 6 core, tutti basati sull’architettura Zen4. La serie presenta lo stesso numero di core delle loro varianti X, ma hanno un TDP predefinito molto più basso di 65 W.

AMD Ryzen 7000 non-X prezzo e data di rilascio, Fonte: VideoCardz

Secondo la diapositiva, tutte e tre le CPU sono state lanciate il 10 gennaio rispettivamente a $ 429, $ 329 e $ 329. E date le recenti riduzioni di prezzo sui modelli 7000X, quel prezzo non sembra particolarmente eccezionale. Per $ 20 in più, si possono trovare modelli 7900X o 7700X “sbloccati”. Se AMD si attiene a quel prezzo al momento del lancio, il più veloce 7600X a sei core costerà solo $ 10.

Specifiche e prezzi AMD Ryzen serie 7000 Carte video core/thread orologio base aumento dell’orologio TDP prezzo di lancio

(Dollaro Americano) Prezzo attuale (Amazon) AMD Ryzen 7000 Zen4 “Raffaello” Ryzen 9 7950X $ 569 (-19%) Ryzen 97900X $ 440 (-20%) Ryzen 9 7900 – Ryzen77700X $ 349 (-13%) Ryzen77700 – Ryzen57600X $ 240 (-20%) Ryzen 5 7600 –

Il principale punto di forza delle nuove CPU è la minore potenza. Secondo un altro chip, una CPU AMD 7900X da 65 W abbinata alla memoria DDR5-6000 sarà in media del 19% più veloce nei giochi rispetto a una Ryzen 9 5900X da 105 W basata sull’architettura Zen3 che utilizza la memoria DDR4-3600.

AMD Ryzen 9 7900 vs. 5900X, Fonte: VideoCardz

Entrambi i processori sono stati testati in 12 giochi a 1080p e funzionano in combinazione con la Radeon RX 6950XT NITRO+ di Sapphire. Il vantaggio del Ryzen 9 7900 rispetto al 5900X varia dal 103% (Assassin’s Creed Valhalla) al 134% (Far Cry 6).

AMD Ryzen 9 7900 vs 5900X (1080p per i giochi) VideoCardz.com Ryzen 9 7900 (65 W)

DDR5-6000

Radeon RX 6950XT Ryzen 9 5900X (105W)

DDR4-3600

Radeon RX 6950XT 7900/5900X Assassin’s Creed: Valhalla 197,0 fps 191,0 fps 103% Terre di confine 3 248,9 fps 209,1 fps 119% CS:VAI 603,6 fps 516,0 fps 117% Formula 1 2021 403,8 fps 299,7 fps 135% Grido lontano 6 176,3 fps 131,6 fps 134% Fortnite 270,9 fps 247,3 fps 110% League of Legends 387,4 fps 349,6 fps 111% esodo metropolitano 187,1 fps 185,4 fps 101% L’ombra di Tomb Raider 283,8 fps 224,6 fps 126% strana brigata 442,7 fps 339,8 fps 130% Total War: Battaglia dei Tre Regni. Total War: Battaglia dei Tre Regni 256,1 fps 198,8 fps 129% Codec di World of Tanks (1080p Ultra) 445,5 fps 405,4 fps 110% Valutare 119%