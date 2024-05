La Ricerca Google aggiunge un filtro “web” che salta le risposte dell’intelligenza artificiale

L’esperienza di ricerca basata sull’intelligenza artificiale di Google è ora disponibile a tutti e con essa il Web non sarà più lo stesso. Tuttavia, con tutti questi nuovi livelli oltre ai “10 collegamenti blu”, Google rende possibile tornare a qualcosa di più semplice con il nuovo filtro “Web” nella ricerca.

Quando Google fu fondata più di 25 anni fa, il motore di ricerca dell’azienda era un concetto relativamente semplice. Eseguendo la scansione del Web, Google può restituire siti Web pertinenti per aiutarti a trovare ciò di cui hai bisogno. Ecco perché “Google” non è solo il nome di un’azienda, ma anche un verbo. Nel corso del tempo, la visione originale è cambiata.

Nel 2024, la ricerca di Google avrà più livelli oltre ai soli collegamenti.

Alcune ricerche restituiscono risultati di acquisto, altre restituiscono “pannelli informativi” pieni di informazioni di facile lettura e altre contengono “snippet in primo piano” che mostrano uno snippet di un sito Web ben visibile nella parte superiore della pagina. Ora, al mix viene aggiunta una panoramica dell’intelligenza artificiale, con l’intelligenza artificiale generativa utilizzata per riassumere i risultati della ricerca, il che significa che, in molti casi, non dovrai mai abbandonare la ricerca stessa.

Google afferma che le panoramiche AI, come i pannelli informativi e gli snippet in primo piano, sono una nuova funzionalità per la ricerca.

In altre parole, non è qualcosa che puoi semplicemente fermare.

Le panoramiche AI ​​appariranno in molte ricerche, soprattutto se fai una domanda. Ciò significa che i collegamenti web tradizionali vengono spostati in fondo alla pagina, a volte completamente nascosti, come mostrato di seguito.

Pertanto, Google ha confermato che aggiungerà un nuovo filtro “web” alla ricerca. Questo nuovo filtro funzionerà come immagini, video e molti altri filtri di ricerca, ma l’obiettivo sarà quello di mostrare solo i collegamenti al web. Non riceverai risposte specifiche alle domande, ma sarai in grado di trovare le risposte che stai cercando sul Web, proprio come una volta la ricerca era al centro dell’attenzione.

Non è del tutto chiaro quando questo nuovo filtro web verrà implementato nella Ricerca Google, ma sembra che sarà disponibile insieme al lancio di AI Overviews.

Google rileva che i suoi utenti trovano utili le funzionalità di ricerca aggiuntive, ma sta aggiungendo questo nuovo filtro per rendere più semplice l’acquisizione dei collegamenti quando l’utente lo desidera.

Abbiamo lanciato un nuovo filtro “Web” che mostra i link di solo testo, proprio come faresti per mostrare altri tipi di risultati, come immagini o video. Il filtro viene visualizzato nella parte superiore della pagina dei risultati insieme ad altri filtri o come parte dell’opzione “Altro”, in lancio oggi… pic.twitter.com/tIUy9LNCy5 — Google SearchLiaison (@searchliaison) 14 maggio 2024

