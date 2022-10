sab 15 ottobre 2022 alle 11:33 PDT di Sami Fathi

Apple ha lavorato a un accessorio di docking per l’iPad che consentirà ai clienti di trasformare il dispositivo in un display per la casa intelligente, simile all’approccio di Google con il Pixel Tablet. Durante un recente evento di Google, ha annunciato che avrebbe offerto una base di ricarica per altoparlanti che si attaccano magneticamente al retro del prossimo Pixel Tablet, trasformandolo essenzialmente in un display per la casa intelligente come il Nest…