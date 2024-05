Helldivers 2 ritirato da 177 paesi a causa dei requisiti di connettività PSN e delle “soluzioni parlate” di Arrowhead

Mentre le valutazioni di Helldiver 2 continuano a crollare su Steam, il gioco d’azione più venduto di Arrowhead è stato ritirato da circa 177 paesi in seguito ai nuovi requisiti di collegamento dell’account PSN che hanno sconvolto la sua base di fan.

Egitto, Georgia, Giamaica e Marocco sono alcuni dei paesi degni di nota in cui Helldivers 2 non può più essere acquistato a causa dell’indisponibilità di PSN, suscitando confusione tra i fan. Anche il Giappone è tra i paesi elencati, ma secondo SteamDB ha un pacchetto separato ed è ancora disponibile, sebbene gli utenti non possano acquistare la “versione globale”.

Helldivers 2 non è più acquistabile in 177 paesi in cui PSN non è disponibile (ma alcuni lo sono ancora, come i Paesi Baltici). Questo gioco ha ricevuto finora 215.000 recensioni negative. pic.twitter.com/jJrb9QFafR -SteamDB (@SteamDB) 5 maggio 2024

Nel frattempo, le ultime recensioni per Helldivers 2 su Steam sono ora “molto negative” in mezzo al continuo bombardamento di recensioni da parte dei fan. Venerdì, il CEO di Arrowhead Johan Bilstedt si è scusato per questo requisito in una dichiarazione pubblicata su All this e spero che lo faremo. Fallo e riacquista fiducia fornendo una fantastica esperienza di gioco continua, voglio solo creare fantastici giochi!

La controversia è iniziata venerdì quando Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il “periodo di grazia” in cui Helldivers 2 non aveva bisogno di connettersi a un account PSN era terminato. A partire dal 6 maggio, tutti i nuovi giocatori di Helldivers 2 su Steam dovranno collegare il proprio account Steam a PSN. I giocatori esistenti di Steam inizieranno a vedere un accesso obbligatorio il 30 maggio.

Questo requisito ha scatenato una reazione online contro SIE che è continuata per tutto il fine settimana.

“Che gruppo del cazzo”, ha scritto Lo sviluppatore indipendente Rami Ismail su X/Twitter. “Nonostante tutte le mie critiche a Steam, è incredibile che abbiano scelto di colpire le stronzate di Sony per garantire che nessuno riceva un gioco inutilizzabile a causa dell’accesso estremamente limitato di Playstation a livello globale. Il processo decisionale di Sony è assolutamente terribile”.

PlayStation deve ancora rispondere alla controversia sul collegamento degli account.

Arrowhead è la “soluzione parlante” con PlayStation

Fino a venerdì, Helldivers 2 è stata una vittoria notevole per SIE, guadagnandosi il riconoscimento di Gioco dell’anno per il suo eccellente coinvolgimento con la community. Finora è stato uno dei giochi più venduti del 2024 Si stima che a marzo 2024 siano state vendute circa 8 milioni di copie. Ora il suo futuro potrebbe essere in dubbio poiché i fan improvvisamente accendono il gioco estremamente popolare.

È questo il momento giusto per twittare “Cosa? Ragazzi, non avete il telefono?” 😵‍💫 Nota seria: stiamo parlando di soluzioni con PlayStation, soprattutto per i paesi non PSN. La tua voce è stata ascoltata e sto facendo tutto il possibile per parlare a nome della comunità, ma non ho la decisione finale… – Plestedt (@Plestedt) 5 maggio 2024

In mezzo all’indignazione, Billstedt ha detto che Arrowhead sta lavorando a una soluzione, ma lo studio non ha l’ultima parola.

“È questo il momento giusto per twittare ‘cosa? Ragazzi, non avete il cellulare?'”, ha chiesto Billstedt su X/Twitter, riferendosi a La famosa rivelazione di Diablo Immortal. “Nota seria: stiamo parlando di soluzioni con PlayStation, soprattutto per i paesi non PSN. La tua voce è stata ascoltata e sto facendo tutto il possibile per parlare a nome della comunità, ma non ho l’ultima parola. .”

Il CEO di Arrowhead, che ha interagito attivamente con i fan sin dal lancio di Helldivers 2, è stato cupo e anche un po’ poetico da quando è iniziata la controversia. “Svegliarsi con il sole di ieri sostituito da una pioggerellina triste e da un vento tremolante mi fa pensare a come trascorrevo il mio tempo in quei rari momenti in cui tutto andava bene.”

“Tuttavia, la pioggia è necessaria per la crescita e trasforma la primavera in estate. Devo solo aspettare che ritorni il sole.”

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.