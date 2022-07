Sony ha un’altra lista d’attesa per acquistare PS5 ed è ora aperta

Dopo due giorni consecutivi di riassortimento pomeridiano pubblico di PlayStation 5, Sony è alla ricerca di una trilogia. Il produttore di console ha aperto un’altra coda pubblica per acquistare console PS5 e Puoi unirti ora. Disponibilità in attesa Dopo essere stato messo in coda, potresti avere l’opportunità di acquistare una PS5 standard per $ 499,99, una versione digitale per $ 399,99 o un pacchetto con un coupon digitale da scaricare Orizzonte proibito a ovest Per un extra di $ 50 (che è uno sconto, tra l’altro). Scommetterei sui pacchetti più disponibili.

Abbiamo visto gli ultimi due rifornimenti Sony ancora aperti per alcune ore, con molte persone che hanno acquistato con successo le console. Dovrai solo accedere con il tuo account PlayStation Network (una console per account) e se ti iscrivi a PlayStation Plus, riceverai la spedizione gratuita. Speriamo che la disponibilità sia sufficiente che un giorno non avremo bisogno di code digitali. Nel frattempo, buona fortuna con l’acquisto di PS5 oggi.



PlayStation 5 La console domestica di nuova generazione di Sony, che include un’unità disco, ti consente di giocare a giochi sia digitali che fisici per PS4 e PS5.

Alcuni giochi e accessori aggiuntivi da considerare con la console

Qualsiasi nuova console ha bisogno di giochi e alcuni accessori di base che non sono inclusi nella confezione. Eccone alcuni che suggeriamo.



PlayStation Plus (abbonamento annuale) Le tessere prepagate PlayStation Plus e PlayStation Now possono ancora essere riscattate per i tre nuovi livelli del nuovo servizio di Sony: PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium. Tutti questi abbonamenti offrono giocabilità online, con vari livelli di giochi scaricabili inclusi nell’abbonamento.



Gran Turismo 7 L’ultima puntata di Polyphony Digital della lunga serie “Real Driving Simulator”. Gran Turismo 7 È una celebrazione delle auto, con una modalità campagna completa e una modalità foto.



Ratchet e Clank: Rift Apart L’ultima avventura di Insomniac Games in Domande e rumore La serie è la voce più divertente di sempre. È anche il primo ad essere lanciato su PS5 ed è una vetrina di grafica straordinaria e velocità di caricamento elevate.



Le anime del diavolo (2020) Nuova versione del gioco 2009 anime demoniache Alimentato da FromSoftware, ricostruito da zero da Bluepoint Games.