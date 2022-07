Ci sono buchi sul fondo dell’oceano. Gli scienziati non sanno perché.

“Questo ha ampliato la nostra comprensione delle condizioni in cui la vita potrebbe verificarsi su altri pianeti”, ha detto il dottor Sawers.

Dopo che l’agenzia si è rivolta ai social media nel tentativo di coinvolgere il pubblico, sono arrivate dozzine di commenti e alcuni sono entrati in speculazione. I buchi sono fatti dall’uomo? Potrebbe essere un segno di extraterrestri? Sono tracce lasciate da un sottomarino? Potrebbero essere i buchi di respirazione nel”Creatura nelle profondità del mare sepolta sotto la sabbia? “

Il dottor Viccione ha detto che l’ultima ipotesi non era necessariamente troppo inverosimile. in Un documento sui buchi osservati nel 2004Il sig. Vecchione e il coautore, Odd Aksel Bergstad, un ex ricercatore presso l’Istituto per la ricerca marina in Norvegia, hanno proposto due ipotesi principali sul motivo per cui esistono i buchi. Entrambi coinvolgono la vita marina, camminando o nuotando sopra i sedimenti e facendo buchi sul fondo, o lo scenario inverso, dove si nascondono all’interno dei sedimenti e praticano buchi verso l’alto.

Il dottor Viccione ha detto che i buchi visti giovedì sembravano essere stati espulsi dal basso.