$ 1 miliardo di Mega Millions Jackpot

Qualcuno negli Stati Uniti riceverà una somma di denaro che cambierà la vita nel prossimo futuro. L’importo esatto può dipendere dallo stato in cui si trovano.

In vista della prossima estrazione di venerdì, il Jackpot della lotteria Mega Millions è passato 1 miliardo di dollari. Il premio, in crescita da tre mesi, rappresenta solo il quarto jackpot della lotteria da miliardi di dollari nella storia degli Stati Uniti. E Alcuni sono fortunati Coloro che riescono a vincere un jackpot così grande, segue sempre quella grande vincita alla lotteria Una grossa tassa.

Le vincite della lotteria sono soggette a una ritenuta d’acconto federale obbligatoria del 24%. Se vincono l’attuale jackpot Mega Millions e scelgono la sua opzione in contanti da $ 602,5 milioni, invece di ricevere contanti in una rendita in 30 anni, riceveranno automaticamente una tassa federale di circa $ 144,6 milioni.

Poiché l’aliquota fiscale federale massima è del 37%, il vincitore dovrà di più quando arriverà il momento di pagare le tasse annuali.

Ma non è tutto. Le leggi fiscali relative al reddito e alle vincite della lotteria variano da stato a stato, il che significa che la tua tassa complessiva sul tuo grande jackpot della lotteria potrebbe essere ancora più alta a seconda di dove acquisti il ​​biglietto vincente.

In questi 10 stati, non devi pagare alcuna tassa statale sulle vincite della lotteria:

California

Delaware

Florida

New Hampshire

Nevada

Sud Dakota

Tennessee

Texas

Washington

Wyoming

Nella maggior parte degli Stati Uniti, le vincite alla lotteria sono tassate come un reddito normale, ma non in California e Delaware. Le vincite della lotteria non sono soggette a questi due stati L’aliquota dell’imposta sul reddito della California è del 12,3% O Il tasso del Delaware è del 6,6%.

Altri otto stati nell’elenco non hanno leggi sull’imposta sul reddito. Se vivi lì, le tue vincite alla lotteria sono considerate entrate, ma non sono soggette a tasse aggiuntive oltre l’aliquota federale. Anche l’Alaska non ha leggi sull’imposta sul reddito, ma è uno dei cinque stati degli Stati Uniti senza vendite alla lotteria, insieme ad Alabama, Mississippi, Nevada e Utah.

In qualsiasi altro stato degli Stati Uniti, saresti soggetto a una sorta di tassa statale. Gli stati con aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente basse che si applicano alle vincite della lotteria includono il North Dakota (2,9%), Pennsylvania (3,07%) e Indiana (3,23%)

In confronto, New York impone un’aliquota fiscale dell’8,82% sulle vincite della lotteria, e anche tu Paga un ulteriore 3,8% a New York.

Se hai acquistato il biglietto vincente al di fuori del tuo stato di origine, potresti esserne soggetto Aliquote dell’imposta sul reddito Devi indicare le tue vincite come reddito imponibile nello stato in cui hai acquistato il biglietto e nello stato in cui vivi.

Se il tuo stato di origine ha un’aliquota dell’imposta sul reddito più alta rispetto allo stato in cui hai acquistato il biglietto vincente, la tua tassa statale complessiva rifletterà la più alta di queste due aliquote. È per questo Gli esperti di solito consigliano Contro l’acquisto di biglietti della lotteria negli stati con aliquote fiscali sul reddito più elevate rispetto al tuo stato di origine.

Anche gli esperti finanziari sono convinti Se mai vinci un grande jackpot della lotteria, dovresti fare affidamento sui consigli di un esperto. Ciò significa assumere un team di consulenti, tra cui un avvocato e consulenti finanziari e fiscali.

