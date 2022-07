Il rapporto sul PIL mostra una nuova contrazione dell’economia statunitense: aggiornamenti in tempo reale

secondo consecutivo Declino trimestrale del PIL Ciò è reso possibile, in parte, dall’esiguo livello di spesa dei consumatori.

“Sebbene siamo soddisfatti della resilienza dei consumatori, c’è stato un forte rallentamento”, ha affermato Diane Sonk, capo economista di KPMG.

La spesa dei consumatori è cresciuta dello 0,3%, o dell’1%, anno su anno, un tasso che la signora Sonk ha definito “un brivido”. Negli ultimi tre trimestri, l’aumento è stato in media del 2,1% anno su anno.

I dati sono corretti sia per i fattori stagionali che per l’inflazione.

Gli economisti hanno cercato un rimbalzo della spesa per i servizi per compensare l’inevitabile calo della spesa per i beni mentre i modelli di consumo si sono gradualmente ripristinati dalla pandemia. Ciò è accaduto nel secondo trimestre, poiché la spesa per i servizi è aumentata del 4,1% anno su anno, ma non abbastanza per prevenire un forte rallentamento.

“Pensavamo che il perno sarebbe stato sufficiente per mantenerci tutti in buona forma, e in effetti non è abbastanza perché l’inflazione è così alta”, ha affermato la sig.

Tuttavia, dal punto di vista anti-inflazione, questa potrebbe essere una tendenza positiva.

I forti aumenti del prezzo di beni come automobili e arredi per la casa sono stati causati da una combinazione di colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e aumento della domanda poiché gli americani hanno acquistato cose con soldi che non potevano spendere in viaggi e altri servizi durante la pandemia. Una domanda più bassa sarà fondamentale per tenere sotto controllo questi prezzi e rendere un po’ più facile il lavoro della Fed.

Guardando le tabelle si scopre una spaccatura interessante: i maggiori incrementi della spesa per servizi sono venuti in parte dal cibo sotto forma di hotel e ristoranti, che hanno aggiunto 0,6 punti percentuali al dato annuale del PIL. Il calo maggiore della spesa è venuto anche dal cibo, sotto forma di generi alimentari e pasti destinati a essere consumati in casa, che ha sottratto 0,65 punti percentuali alla crescita.

Anche la spesa sanitaria è aumentata, aggiungendo 0,4 punti percentuali al tasso annuo di crescita economica.

