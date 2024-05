Una coppia ha spedito accidentalmente il gatto con la restituzione di Amazon – 1 settimana e 3 “miracoli” dopo si sono riuniti

Un gatto domestico dello Utah si è recentemente riunito ai suoi genitori dopo che un pisolino nel suo nascondiglio preferito si è trasformato in un incubo di 6 giorni.

La Calico Galena è stata spedita per errore, nella scatola in cui si era infilata, fino a un centro logistico a Jurupa Valley, in California.

Oh sì, incarnando il detto di Internet “Se va bene, mi siedo”, Jalina era seduta all'interno di una scatola di Amazon, ignara che le scarpe che stava condividendo dovevano essere restituite.

I proprietari Carrier e Matt Clark amano i loro gatti tanto quanto amano stare seduti nelle scatole. Ma questa volta il suo comportamento calmo e raccolto ha avuto la meglio su di lei, e aveva bisogno che tutte e nove le vite sopravvivessero nella scatola per 6 giorni senza cibo né acqua.

La devota Carrie ha detto di essere stata aiutata da tre miracoli. Il primo è che Matt non ha chiuso perfettamente la scatola, quindi Galina ha potuto respirarci dentro. La seconda è che in quel periodo non faceva molto caldo. La terza era che in tutto il sito Amazon una sola persona sapeva come gestire una situazione del genere: e lei si occupava dei resi.

Una volta arrivata nella Jurupa Valley, viene scoperta da un dipendente che a sua volta contatta il loro capo, Hunter Brandy, un responsabile delle entrate che ama, alleva e salva i gatti come lavoro secondario. Si è presentata nonostante non fosse al lavoro quel giorno “con un trasportino per gatti e del cibo”.

“Alla fine si è affezionata a me e si è lasciata accarezzare”, ha detto Hunter nella sua dichiarazione da Amazon. “Potrei dire che apparteneva a qualcuno dal modo in cui si comportava, quindi l'ho portata a casa quella notte.”

Per tutto questo tempo, la famiglia Clarks, che aveva visto il loro gatto scomparire senza lasciare traccia, era in uno stato di estrema ansia. Hanno cercato per ore nei dintorni della loro casa, hanno affisso volantini nel loro quartiere di Lehi, hanno chiamato gli amici e allertato i vicini, ma alla fine non c'è stato nulla da fare.

Alla fine Hunter portò Galina da un veterinario per assicurarsi che si riprendesse dal suo calvario e per controllare la presenza di un microchip. Galina aveva il microchip, il che ha portato a una telefonata che Carrie inizialmente pensava fosse uno scherzo.

«Galina deve essersi insinuata nella scatola senza che lui lo vedesse e senza che noi lo sapessimo, e poi lui [Matt] “Sono tornata indietro e ho riattaccato la scatola”, ha detto Carrie Clark. “Le piace nascondersi nelle scatole, quindi era molto felice lì. Non faceva alcun rumore.”

“Abbiamo letteralmente avuto sentimenti di risate isteriche e pianti isterici.” Ha detto alla CNN. “Erano così intensi. È stata l'emozione più strana da provare per entrambi allo stesso tempo.”

Hunter, un amante dei gatti, ha chiesto a Carrie se poteva registrare l'incontro dopo che erano volati in California per andare a prendere Galena.

“Questo momento (e tutto il resto della sua vita con la sua famiglia) non sarebbe stato possibile senza il microchip!” Cacciatore ha scritto in un post su Facebook. “Anche se certamente l'avrei tenuta e amata anch'io se non fosse stata distrutta, la sua famiglia non avrebbe mai saputo cosa le era successo, e questo pensiero mi spezza il cuore.”

La GNN ha riferito come la scienza abbia dimostrato che i gatti riescono a trovare delle scatole in cui sedersi anche se la scatola stessa è un'illusione ottica. C'è una lezione strana, anche se quasi incredibile, nella storia di Galena e della scatola di Amazon: se devi spedire qualcosa di grande, controlla la presenza di pelliccia prima di inviarlo.

