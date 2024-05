Duane Eddy: il pioniere del chitarrista americano muore a 86 anni

CNN

Il chitarrista Duane Eddy, meglio conosciuto per le sue armonie su successi come “Rebel Rouser” e “Cannonball”, è morto all'età di 86 anni.

Un rappresentante di Eddie L. ha confermato diversificato Mercoledì è morto circondato dalla sua famiglia.

Duane ha ispirato una generazione di chitarristi in tutto il mondo con il suo suono “Twang” distintivo e inconfondibile. È stato il primo dio della chitarra rock 'n' roll, un essere umano davvero umile e meraviglioso. “Ci mancherà moltissimo”, ha detto il rappresentante a Variety.

Il vincitore del Grammy Award è nato a Corning, New York, il 26 aprile 1938, e ha iniziato a suonare la chitarra all'età di cinque anni.

Eddie divenne famoso negli anni '50 e '60, con una serie di successi tra cui “Peter Gunn” e “Perché sono giovani”, mettendo in mostra la sua voce distintiva.

La musica di Eddie è stata utilizzata anche in film come “Natural Born Killers” (1994), “Forrest Gump” (1994) e “Broken Arrow” (1996).

È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994 ed è stato inserito nella Musicians Hall of Fame and Museum nel 2008.

“La voce di Duane Eddy sarà per sempre intrecciata nel tessuto della musica country e del rock and roll”, ha reso omaggio Kyle Young, CEO della Country Music Hall of Fame and Museum, in una nota.

“I musicisti di solito non diventano famosi. Ma la chitarra elettrica di Duane Eddy aveva un suono tutto suo. La sua voce era muscolosa e mascolina, tesa e potente. Duane aveva più di trenta successi nelle classifiche pop”, ha detto Young.

“Ma, cosa ancora più importante, il suo stile ha ispirato migliaia di artisti delle colline e rocker del centro – The Ventures, George Harrison, Steve Earle, Bruce Springsteen e Marty Stewart, solo per citarne alcuni – a imparare come emozionare le persone e portarle alla loro essenza. ”

Dave Davies, membro fondatore della band britannica The Kinks, ha reso omaggio a X giovedì.

“Sono sotto shock. Duane Eddy è stata una delle mie più grandi influenze. È stato molto importante in tanti modi libri.

Eddie era noto per suonare le chitarre prodotte dal marchio americano Gretsch, che pubblicò anche una dichiarazione su X.

“Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Duane Eddy. Come chitarrista leggendario, ha ispirato generazioni con il suo suono rivoluzionario e sinuoso e le sue innovazioni musicali posta.

“La sua voce echeggerà per sempre nelle sale della storia del rock and roll.”

Nel 2012, Eddie ha detto all'industria musicale Editoria Music Radar afferma che gli aspiranti musicisti dovrebbero ascoltare la musica e imparare a suonarla per alcune ore al giorno.

“Devi amare la musica, devi volerla suonare così tanto da farti male, e deve essere la tua passione”, ha detto.