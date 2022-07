Il trailer di “Blonde” di Ana De Armas svela NC-17 Marilyn Monroe

Netflix Il trailer ufficiale è stato eliminato Andrea Domenico‘S “biondaBiografia dei Campionati NC-17 Ana de Armas Come l’icona di Hollywood Marilyn Monroe. Il film, tratto dal romanzo bestseller di Joyce Carol Oates, sarà presentato in anteprima in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

“Blonde” reinventa la vita di Marilyn Monroe, dalla sua tumultuosa infanzia come Norma Jeane fino alla sua ascesa alla celebrità e ai legami romantici. Il cast di supporto include Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julian Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Il film eversivo è uno dei titoli più attesi in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il presidente del Festival di Cannes Thierry Frémaux aveva precedentemente affermato di aver cercato di inserirlo nella formazione del 2022 ma di non essere stato in grado di raggiungere un compromesso con Netflix. Il dispositivo di streaming non è tornato a Cannes dal 2017 a causa della regola del festival secondo cui tutti i film in competizione devono avere uno spettacolo teatrale in Francia.

Descritto da Oates come un film femminista, “Blonde” mira a colpire il pubblico contemporaneo. “Il modo in cui Kennedy ha trattato Marilyn Monroe non era, e non è tuttora, diverso dal modo in cui molti uomini potenti, specialmente a Washington, DC, trattano tutte le donne tranne le loro mogli”, ha detto Oates a Vanity Fair France.

Nuovi scatti Il film è stato rilasciato all’inizio di questa settimana, insieme alla conferma che Cannavale recita nel film nei panni dell’icona del baseball Joe DiMaggio.

“Abbiamo lavorato a questo film per ore, ogni giorno per circa un anno”, ha detto de Armas. Coda Netflix Questo è prima sul film. “Ho letto il romanzo di Joyce e studiato centinaia di foto, video, audio, film, qualsiasi cosa su cui potevo mettere le mani. Ogni scena è stata ispirata da un’immagine esistente. Stavamo esaminando ogni dettaglio dell’immagine e discutendo di cosa stava succedendo. it. La prima domanda era sempre: ‘Come si sente Norma Jean?'” Qui?” Volevamo raccontare il lato umano della sua storia. La fama è ciò che ha reso Marilyn la persona più visibile al mondo, ma ha anche reso Norma la persona più invisibile.

“Blonde” debutterà in tutto il mondo su Netflix il 28 settembre. Guarda il trailer qui sotto.