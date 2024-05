Come guardare online l’ultimo spettacolo del tour di Madonna a Rio

Madonna si esibisce durante il suo Celebration Tour alla O2 Arena.

Kevin Mazur/WireImage per Live Nation

Madonna mostra il suo apprezzamento per i suoi fan con un concerto gratuito sabato 4 maggio sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, tappa finale del suo tour festivo.

Viene descritta come “la pista da ballo più grande del mondo”. Spettacolo epico a Rio Tra gli ospiti speciali ci sarà Bob the Drag Queen (alias Caldwell Tidicue). secondo Dichiarazione sul sito del cantanteQuesto fantastico concerto sarà “gratuito come ringraziamento ai suoi fan per aver celebrato oltre quattro decenni della sua musica nel corso dell’epica corsa globale del tour”.

Il concerto gratuito di Madonna a Rio sarà trasmesso solo localmente in Brasile, incluso il servizio di streaming video on demand brasiliano Globoplay. I fan fuori dal Brasile possono trasmettere in streaming il grande evento in diretta online tramite il servizio di streaming via cavo TV Globo o tramite una rete privata virtuale (VPN).

Di seguito, continua a leggere per maggiori dettagli su come guardare Madonna celebrare Mostra a Rio online negli Stati Uniti, anche gratuitamente.

Come vedere il concerto della Madonna Celebration a Rio: data, ora e canale

La tappa finale del tour festivo di Madonna avrà luogo sabato 4 maggio sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Sarà trasmesso sul canale brasiliano TV Globo alle 21:45 ora locale a Rio.

Trasmetti in streaming lo spettacolo Madonna Celebration in Rio: come guardarlo negli Stati Uniti

Se vuoi guardare il concerto di Madonna a Rio fuori dal Brasile, puoi sintonizzarti su TV Globo alle 17:45 PT/20:45 ET negli Stati Uniti. Puoi eseguire lo streaming di TV Globo su qualsiasi servizio di streaming TV in diretta che trasmetta il canale brasiliano. Compresi DirecTV e Sling.

Hai già un account Globoplay? C’è un modo per accedere al tuo servizio dall’esterno del Brasile.

Ottieni maggiori dettagli su come guardare TV Globo e altri canali brasiliani negli Stati Uniti di seguito.

DirectTV Scelta dell’editore Puoi guardare il concerto di Madonna a Rio su DirecTV quando aggiungi la programmazione brasiliana (inclusa TV Globo) al tuo piano satellitare o basato su Internet. I nuovi abbonati possono eseguire lo streaming gratuitamente con una prova di cinque giorni di DirecTV. Per gli abbonati satellitari, puoi aggiungere la programmazione internazionale al pacchetto Basic o Preferred Choice (da $ 27,99 a $ 59,99 al mese più tasse). Il componente aggiuntivo Brazil Live costa $ 29,99 al mese e include TV Globo, oppure puoi ottenere il componente aggiuntivo TV Globo autonomo per $ 19,99 al mese. Per gli abbonati DirecTV online, aggiungi la programmazione brasiliana per soli $ 30 al mese oltre al pacchetto TV via cavo esistente. Scopri di più qui. Per un periodo limitato, gli abbonati idonei possono risparmiare fino a $ 240; Scopri di più qui.

fionda I pacchetti in vendita partono da $ 22,50 al mese Guarda la celebrazione di Madonna a Rio su TV Globo con Sling, che offre una prova gratuita di tre giorni quando aggiungi piani selezionati del pacchetto TV brasiliano (prezzo standard da $ 13,99 al mese) al tuo pacchetto di streaming. I nuovi abbonati risparmiano la metà sul primo mese di Sling, così puoi trasmettere in streaming lo spettacolo di Madonna in Brasile a partire da soli $ 20 per il piano Orange (tariffa di $ 40 al mese) che include CNN, HGTV, ID, A&E, ESPN, Disney Channel e altri reti. Altri pacchetti includono il livello Blue ($ 22,50 per il primo mese, iscrizione $ 45 al mese) e il pacchetto combinato Orange & Blue (iscrizione $ 60 al mese) che include canali esclusivi di notizie e intrattenimento come ABC, NBC, Fox, E! E FS1, FX e altri.