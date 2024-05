Boeing Starliner decolla verso la rampa di lancio per il primo volo di un astronauta il 6 maggio (foto)

CAPE CANAVERAL, Florida – Che la potenza dei razzi sia con voi!

Un razzo Atlas V è arrivato sulla rampa di lancio sabato (4 maggio), giorno dello Star Wars, presso la stazione spaziale di Cape Canaveral, giorni prima della sua storica prima missione con gli astronauti. Al timone del booster della United Launch Alliance c’era la navicella spaziale Starliner della Boeing, che effettuerà anche il suo primo volo con esseri umani a bordo dopo il lancio non prima di lunedì (6 maggio).

La finestra di lancio immediato si apre alle 22:34 EDT (02:34 GMT di martedì 7 maggio) e puoi guardare la storica missione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in diretta qui su Space.com, per gentile concessione di NASA TV.

La missione, chiamata Crew Flight Test (CFT), invierà in volo due astronauti veterani della NASA ed ex piloti collaudatori della Marina americana: Butch Wilmore comanderà la missione e Sonny Williams sarà il pilota. I due sono in quarantena presso il vicino Kennedy Space Center.

Mi sono unito a un gruppo di circa 35 giornalisti su una piccola collina a circa un miglio dallo Space Launch Complex 41 per il primo lancio in assoluto del razzo della Florida, dove il razzo si dirigeva sempre nella giusta direzione verso la piattaforma.

Un fotografo che indossa l’attrezzatura di Star Wars osserva un Boeing Starliner, a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance, dirigersi verso la rampa di lancio della stazione spaziale di Cape Canaveral il 4 maggio 2024. (Credito immagine: Elizabeth Howell)

Nell’agosto del 2006, ho tentato di vedere la missione STS-115 volare verso la Stazione Spaziale Internazionale. Poi è successa la vita. Durante il mio volo dal Canada alla Space Coast, la piattaforma di lancio dello Space Shuttle Atlantis è stata colpita da un fulmine. Mentre la NASA impiegava del tempo per ricontrollare tutti i sistemi, la tempesta tropicale Ernesto si faceva strada lungo la costa.

Quindi, invece di lanciarmi, ho guardato l’Atlantis essere rimorchiato verso il rifugio, poi si è fermato nel suo percorso verso l’edificio di assemblaggio dei veicoli e è stato rimorchiato alla rampa di lancio quando la tempesta tropicale si è spostata abbastanza lontano da renderlo un’opzione sicura. Sicuramente mi sono perso questo lancio, ma non me ne pento, perché questa situazione è stata davvero unica.

Elizabeth Howell, scrittrice dello staff di Space.com, indica un razzo Atlas V della United Launch Alliance, impilato con un Boeing Starliner, mentre il razzo si dirige verso la piattaforma di lancio della stazione spaziale di Cape Canaveral il 4 maggio 2024. (Credito immagine: Elizabeth Howell)

Anche la presenza dello Starliner qui, due decenni dopo, è unica, poiché è la prima navicella spaziale a trasportare astronauti nello spazio da Cape Canaveral dopo l’Apollo 7 dell’11 ottobre 1968.

Nessun essere umano ha volato su un razzo Atlas dalla missione Gordon Cooper Mercury-Atlas 9 del 15 maggio 1963 (quasi esattamente 61 anni prima del tentativo di lancio della CFT Starliner).

Se il piano CFT andrà secondo i piani, Boeing si unirà presto a SpaceX nell’invio di astronauti per sei mesi alla volta sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo dopo che le due società hanno ottenuto contratti per equipaggi commerciali dalla NASA nel 2014, con Boeing che all’epoca valeva 4,2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di dollari di SpaceX.

La navicella spaziale Starliner della Boeing, a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance, si dirige verso la piattaforma di lancio della stazione spaziale di Cape Canaveral il 4 maggio 2024. Accanto ad essa c’è una struttura di impilamento ULA. (Credito fotografico: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP tramite Getty Images)

Mentre SpaceX ha inviato 12 missioni con equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale dal 2020, incluso un volo di prova degli astronauti, Starliner ha aspettato altri quattro anni. Il primo volo della Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale nel dicembre 2019 ha riscontrato così tanti errori informatici che lo Starliner non è stato in grado di raggiungere l’orbita designata. Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19 e decine di riparazioni, lo Starliner ha finalmente effettuato con successo un secondo volo di prova senza pilota nel maggio 2022.

Si prevedeva che il lancio del CFT fosse anticipato, più recentemente nel 2023. Ma i problemi critici riscontrati lo scorso anno hanno ritardato il lancio, poiché i funzionari della Boeing hanno cercato di affrontare i problemi con i carichi sui paracadute principali della capsula, nonché i cavi ricoperti di nastro infiammabile.

La NASA e la Boeing hanno esaminato attentamente tutti i dettagli prima di questo volo e hanno confermato in una conferenza stampa venerdì (3 maggio) che tutto è pronto per andare avanti in termini di sicurezza. Il tempo è favorevole al 95% anche per il tentativo di lancio di lunedì sulla Space Coast; Le verifiche di adeguata idoneità tecnica e bel tempo continueranno comunque fino al momento del decollo.

La prima missione operativa della navicella spaziale sarà Starliner-1, entro il 2025, e invierà almeno tre astronauti sulla ISS: Mike Finke della NASA (che funge anche da astronauta di riserva CFT), insieme a Scott Tingle e Canadian della NASA. Joshua Kutric dell’Agenzia Spaziale (Capcom per CFT Ascension Phase.)

La NASA prevede di sostituire la navicella spaziale Dragon di SpaceX e la navicella spaziale Starliner di Boeing inviando astronauti almeno ogni sei mesi dal suolo americano. Anche la navicella spaziale russa Soyuz continuerà a inviare nello spazio alcuni astronauti dell’agenzia, per ragioni tecniche e politiche.

Mentre la NASA mira a rendere operativi questi veicoli commerciali per l’equipaggio oltre la vita della ISS, si prevede che il complesso orbitale terminerà le operazioni nel 2030. La Russia potrebbe ritirarsi già nel 2028, anche se tutte le tempistiche sono soggette a modifiche man mano che i Paesi in cui si svolgeranno i lavori sono nel prossimo implementazione. Programmi spaziali di generazione.