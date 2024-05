Auston Matthews dei Maple Leafs difficilmente giocherà Gara 7: “Stiamo andando nello stesso modo in cui eravamo prima”, dice Sheldon Keefe

È improbabile che Auston Matthews giochi per i Maple Leafs in Gara 7 contro i Boston Bruins a causa di un infortunio non rivelato che lo ha tenuto fuori dalle ultime due partite.

Mentre l’allenatore Sheldon Keefe ha detto che Matthews si sta “intensificando”, ha fatto sembrare che i Leafs avrebbero giocato una potenziale terza partita di playoff consecutiva senza il loro miglior giocatore.

“Finora stiamo facendo lo stesso”, ha detto Keefe.

Matthews ha partecipato allo skate mattutino a Toronto ma è rimasto sul ghiaccio solo per 15 minuti e sembrava ancora fisicamente limitato. La squadra non ha mostrato alcuna possibile combinazione di linee con i propri esercizi.

I Leafs hanno già dimostrato in questa serie di poter vincere senza Matthews. Hanno battuto i Bruins nei Giochi 5 e 6, affrontando l’eliminazione senza di lui. Ci sono voluti grandi sforzi da parte di Joseph Wall in porta, difesa solida, gol tempestivi e disciplina; I Leafs hanno preso solo un rigore nelle due vittorie che li hanno tirati fuori da una serie di 3-1. Hanno vinto entrambe le partite con il punteggio di 2-1.

“Hanno combattuto”, ha detto Keefe dopo la vittoria in Gara 6 a Toronto. “Non si sono sdraiati. Non hanno accettato il loro destino. Lo hanno cambiato.”

I Leafs sono 3-0 senza Matthews in questa stagione.

Data la natura altamente confidenziale del funzionamento delle squadre durante i playoff della Stanley Cup, è difficile ottenere dettagli specifici sulla malattia di Matthews.

Ciò che è noto è che il 26enne ha avuto un malore nelle partite 3 e 4 prima di subire un infortunio innocuo mentre giocava malato, secondo fonti della lega. I medici della squadra hanno rimosso Matthews dalla formazione durante il secondo intervallo di Gara 4 e non ha potuto partecipare nuovamente ai pattini a squadra completa fino a sabato mattina.

Gara 7 si giocherà al TD Garden di Boston alle 20:00 ET.

(Foto: Brian Fluharty/USA Today)