Nikola Jokic e Aaron Gordon guidano i Nuggets alla vittoria stagionale sui Celtics

DENVER — I Boston Celtics sono stati la migliore squadra della NBA quest'anno, ma i campioni hanno ancora il loro numero. I Denver Nuggets hanno battuto i Celtics 115-109 giovedì e hanno spazzato via la serie stagionale con due emozionanti vittorie quest'anno, la prima arrivata il 19 gennaio a Boston. Con la sconfitta, i Celtics (48-14) hanno perso partite consecutive solo per la seconda volta in questa stagione.

Boston aveva una risposta per ogni squadra in questo campionato ed è sopravvissuta ad alcune notti di tiro difficili riuscendo a finire tardi, ma i Nuggets (43-20), che sono una partita dietro ai Minnesota Timberwolves per il primo posto nella classifica della Western Conference, mantengono ancora il vantaggio deriva dalla forza fisica e dall'incontenibile Jokic.

I Celtics portavano Jaylen Brown, i cui 41 punti costituivano l'unico attacco su cui potevano contare contro la ben fornita difesa dei Nuggets. Nel frattempo, Jokic è riuscito a ottenere tutto ciò che voleva nell'area, finendo costantemente sul ferro e segnando altre 32 triple senza nemmeno tentare una tripla per tutta la notte.

Denver ha ora vinto entrambe le partite in quello che probabilmente sarà un incontro delle finali NBA, dimostrando sia con la forza bruta di Jokic che con la lunghezza della difesa di Denver che i Celtics possono uscire dal loro ritmo. Jayson Tatum non è mai riuscito a trovare coerenza come marcatore o trequartista giovedì, Boston ha faticato a creare tiri aperti e i Celtics non sono riusciti a capire come aiutare Jokic senza imbattersi in Gordon che volava oltre il canestro. I Celtics hanno avuto delle palle perse mediocri e, sebbene Brown sia stato impressionante, ha sbagliato un sacco di tiri liberi mentre i Nuggets ne hanno sbagliato solo uno per tutta la notte.

Tuttavia, nel quadro generale, questa sarà la partita che molti vorranno vedere alla fine. Solo nella partita di giovedì ci sono state molte fluttuazioni tattiche. C'era Denver che cercava di nascondere Jokić su Jrue Holiday lungo il tratto per limitare il movimento pick-and-pop di Boston con Kristaps Porziņģis. Entrambe le squadre si alternavano tra il cambio di difesa e l'abbattimento. In entrambe le partite di questa stagione, Jokic ha fatto la differenza più grande. I Celtics non avevano un matchup affidabile per lui o i mezzi per rallentarlo.

“Sono orgoglioso del modo in cui i nostri giocatori sono usciti e hanno giocato stasera, soprattutto dopo la sconfitta di martedì contro Phoenix”, ha detto l'allenatore di Denver Michael Malone. “Ero orgoglioso dell'attenzione che i ragazzi sono riusciti a mostrare. È stata una partita importante e penso che i ragazzi abbiano risposto bene a tutto ciò che ne è derivato.

Gli eroi dei Nuggets erano molti al di fuori di Jokic. Gordon ha segnato 16 punti, ha preso nove rimbalzi e ha segnato forse i due goal più importanti della partita, un layup e un alley-oop OOP di Jokic, entrambi arrivati ​​alla fine del quarto quarto. Kentavious Caldwell-Pope è stato determinante nel portare la stella dei Celtics Tatum a una prestazione di tiro 5 su 13 che ha bloccato l'attacco di Boston a livello generale. Peyton Watson è uscito dalla panchina, ha segnato 11 punti importanti e ha totalizzato 11 punti complessivi in ​​una partita che aveva bisogno della sua energia e del suo atletismo.

Denver è andata 43-20 in questa stagione nella sua caccia alla testa di serie nella Western Conference. I Nuggets sono 7-1 dopo la pausa All-Star e stanno cercando di tornare in forma come campioni in carica dell'NBA.

(Foto: Ron Chinoy/USA Today)