La NASA rivela il progetto di un messaggio diretto a Europa, la luna di Giove

Per ascoltare l'audio delle lingue parlate e vedere il cartello, vai su: go.nasa.gov/MakeWaves.

Nello spirito della navicella spaziale Voyager Disco d'oroCaratterizzato da suoni e immagini per trasmettere la ricchezza e la diversità della vita sulla Terra, il messaggio multistrato su Europa Clipper mira a stimolare l'immaginazione e offrire una visione unificata.

“Il contenuto e il design del pannello della volta di Europa Clipper sono ricchi di significato”, ha affermato Lori Glaze, direttrice della Divisione di Scienze Planetarie presso la sede della NASA a Washington. “Il dipinto riunisce il meglio che l'umanità ha da offrire in tutto l'universo: scienza, tecnologia, istruzione, arte e matematica. Il messaggio di connessione attraverso l'acqua, essenziale per tutta la vita come la conosciamo, illustra perfettamente la connessione della Terra con questo misterioso oceano mondo che abbiamo deciso di esplorare”.

Accesso all'universo

Nel 2030, dopo un viaggio di 2,6 miliardi di chilometri, Europa Clipper inizierà ad orbitare attorno a Giove, effettuando 49 sorvoli ravvicinati di Europa. Per determinare se esistono condizioni in grado di sostenere la vita, è stata utilizzata una potente serie di veicoli spaziali Strumenti scientifici Raccoglierà dati sull’oceano sotterraneo della Luna, sulla crosta ghiacciata, sull’atmosfera sottile e sull’ambiente spaziale. L'elettronica di questi strumenti è alloggiata in un'enorme volta metallica progettata per proteggerli dalle forti radiazioni di Giove. Una targa commemorativa chiuderà un buco nella volta.