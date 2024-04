Falcon 9 lancia i satelliti di navigazione Galileo

WASHINGTON – Un Falcon 9 ha messo con successo in orbita una coppia di satelliti per la navigazione spaziale Galileo il 27 aprile in un lancio insolito sotto diversi aspetti.

Il razzo Falcon 9 è decollato dal complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center alle 20:34 ET, trasportando i satelliti Galileo GM25 e FM27. L’Agenzia per il Programma Spaziale dell’Unione Europea, o EUSPA, l’agenzia dell’UE che gestisce le operazioni di Galileo, Ha confermato che i satelliti erano in orbita e funzionanti Dopo diverse ore.

Il lancio è stato condotto con un grado di segretezza normalmente riservato ai lanci classificati per la sicurezza nazionale. SpaceX non ha fornito alcun video del lancio dopo la separazione delle fasi e ha terminato il webcast dopo aver confermato la separazione del carico utile. La società ha rimesso la questione al cliente per ulteriori aggiornamenti sull'incarico.

Non è chiaro cosa abbia spinto ad aumentare la segretezza. I precedenti lanci dei satelliti Galileo sui razzi Ariane e Soyuz dalla Guyana francese hanno ricevuto una maggiore copertura, così come i lanci del Falcon 9 della controparte americana di Galileo, il Global Positioning System.

Né la Commissione Europea né l’Agenzia Spaziale Europea hanno annunciato in anticipo il lancio. Nelle dichiarazioni dopo il successo del lancio, hanno detto i funzionari europei Evitato intenzionalmente Menzionare come lanciare i satelliti.

“Due nuovi satelliti Galileo sono stati lanciati con successo ieri sera”, ha affermato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. Pubblicato sui social media 28 aprile. “In attesa di Ariane6, i lanci nel 2024 sono cruciali per la flessibilità, la robustezza e la fattibilità delle sue applicazioni civili e militari di Galileo”.

Questa affermazione si avvicina molto al riconoscimento del motivo del lancio dei satelliti sul Falcon 9: il ritiro di Ariane 5, la perdita dell'accesso a un razzo Soyuz dopo l'invasione russa dell'Ucraina più di due anni fa e il ritardo nell'introduzione di Ariane 6 in Europa senza mezzi propri per lanciare i satelliti Galileo ha provocato una situazione che il direttore generale dell'ESA Joseph Aschbacher ha definito una “crisi del lancio”.

Breton ha dichiarato nel novembre 2023 che la Commissione europea stava finalizzando un accordo con SpaceX per il lancio di due razzi Falcon 9, ciascuno con due satelliti Galileo, il cui lancio è previsto nel 2024. Ha affermato che il valore di questo contratto era di 180 milioni di euro (193 milioni di dollari). .

Questo lancio è stata la seconda missione Enterprise europea a volare a bordo del Falcon 9 a causa della crisi di lancio in corso, dopo il lancio del telescopio spaziale Euclid dell'Agenzia spaziale europea nel luglio 2023. Un'altra coppia di satelliti Galileo sarà lanciata a bordo del Falcon 9 entro la fine dell'anno. Insieme a un lancio separato di un razzo Falcon 9 per la missione di scienze della Terra EarthCARE dell'Agenzia spaziale europea e la missione sull'asteroide Hera.

Per SpaceX si è trattato del ventesimo lanciosì Il volo di questo booster, che ha raggiunto un livello di riutilizzo fissato all'inizio di questo mese da un altro booster che ha lanciato una costellazione di satelliti Starlink. Il booster ha già lanciato missioni che vanno dal satellite GPS e dal lander lunare IM-1 di Intuitive Machines a 13 costellazioni di satelliti Starlink.

Il lancio è stata anche la missione finale per questo booster, progettato B1060. SpaceX ha affermato che le prestazioni aggiuntive richieste per mettere i satelliti Galileo nell’orbita terrestre media hanno impedito il recupero del booster. Ha rotto una serie di 146 lanci di Falcon 9 con atterraggi di booster risalenti a novembre 2022, quando SpaceX ha condotto lanci consecutivi di Falcon 9 trasportando satelliti geostazionari dove sono stati utilizzati booster.

La società ha dichiarato dopo il lancio: “Stiamo lavorando per qualificare la nostra flotta di booster Falcon e le loro interfacce per supportare 40 missioni ciascuna”, sottolineando che questo lancio è la 200esima missione.sì Per utilizzare la razionalizzazione di un carico precedentemente trasportato.

