Taylor Swift reagisce al debutto di 'Tortured Poets' con 2,6 milioni di unità

Taylor Swift

Ashok Kumar/TAS24/Getty Images per TAS Rights Management

Taylor Swift è andata sui social media domenica per rispondere alla notizia Sezione dei poeti torturati Ha debuttato con 2,61 milioni di unità, il numero più alto di qualsiasi album dall'uscita di Adele nel 2015. 25.

“Mi ha fatto impazzire”, ha detto Swift ha scritto su Instagram Parte inferiore del carosello Polaroid del processo di registrazione. “Sono rimasto assolutamente sbalordito dall'amore che hai mostrato per questo album.”

pittura Lo ha riferito domenica Poeti torturati Ha debuttato al numero uno, segnando il 14esimo album in vetta alle classifiche della sua carriera, che lega Jay-Z al maggior numero di artisti solisti nella storia.

Pubblicato il 19 aprile, l'album ha incassato 2,61 milioni di unità equivalenti negli Stati Uniti, di cui 859.000 vendute in vinile. Il disco ha raggiunto 1,9 milioni di vendite totali di album tradizionali, il che significa che è tra gli album più venduti del 2024, ben prima dell'album di Beyoncé. Cowboy Carter (2° best seller) con 228.000.

“Grazie per l’ascolto, la trasmissione e l’accoglienza Poeti torturati “Nella tua vita”, ha continuato Swift. “Mi sento completamente esausto.”

La Swift tornerà ora ad esibirsi nel suo Eras Tour il mese prossimo, con il primo spettacolo a Parigi il 9 maggio. Nel suo post, la cantautrice ha scritto che quel giorno “non arriverà mai abbastanza presto”.

la settimana scorsa, Poeti torturati È diventato l'album più ascoltato su Spotify in una settimana, superando 1 miliardo di stream appena cinque giorni dopo la sua uscita. Il giorno della sua uscita, è diventato il primo album nella storia di Spotify a raggiungere più di 300 milioni di stream in un solo giorno. Swift detiene anche il record come artista femminile più ascoltata in streaming in un solo giorno, battendo il suo record precedente 1989 (versione Taylor) Dal 27 ottobre.