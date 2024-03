Gwyneth Paltrow dice “vaffanculo” a Bill Clinton per essersi addormentato durante “Emma”

Gwyneth Paltrow ha pronunciato alcune parole scelte per l'ex presidente Bill Clinton dopo che si era addormentato russando durante la proiezione del suo film di successo del 1996 “Emma”.

Durante l'apparizione Su “caldo” Giovedì l'attrice premio Oscar è stata interrogata sulle voci secondo cui la Clinton sarebbe “svenuta” durante una proiezione alla Casa Bianca.

“Vero.” “Russava proprio davanti a me”, ha confermato Paltrow, 51 anni, al presentatore Sean Evans. “Ho pensato: 'Wow, penso che questo sarà un film di grande successo'. Ma lo era. Fanculo. tu, Bill Clinton.

Gwyneth Paltrow ha pronunciato alcune parole scelte per l'ex presidente Bill Clinton dopo che questi si era addormentato durante la proiezione del suo film di successo del 1996 “Emma”. Per prima cosa celebriamo / YouTube

Nel film di successo, la Paltrow interpreta Emma Woodhouse, una giovane donna dell'Inghilterra del XIX secolo che si concentra nel creare partner romantici per i suoi amici.

Il film è stato un enorme successo al botteghino, incassando quasi 40 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione inferiore a 8 milioni di dollari.

Ha ricevuto due nomination all'Oscar. uno per i costumi e uno per la colonna sonora originale, quest'ultima vincitrice.

Altrove durante la sua conversazione con Evans, Paltrow ha criticato i film sui supereroi per la mancanza di originalità, anche se ha recitato nei film di “Iron Man”.

La madre di due figli ha affermato che nel franchise Marvel c'è un'attenzione attiva alla quantità piuttosto che alla qualità.

Secondo Paltrow, l'ex presidente ha iniziato a russare durante la proiezione del film alla Casa Bianca. Immagini Getty

“Se guardi al settore nel suo complesso, c'è stata una grande spinta verso i film sui supereroi”, ha spiegato.

“Voglio dire, puoi solo creare un buon lavoro che sembri davvero originale, eppure c'è ancora, sai, il tentativo sempre di raggiungere quante più persone possibile, il che a volte ostacola la qualità, la specificità o le prospettive reali.”

La Paltrow ha aggiunto che alcuni dei film in cui è stata coinvolta durante la sua illustre carriera non avranno il via libera oggi.

Emma è stato un successo al botteghino, incassando quasi 40 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione inferiore a 8 milioni di dollari. © Miramax/Per gentile concessione di Everett Collection

“Quindi, voglio dire, hai assolutamente ragione”, ha aggiunto. “Sono cresciuto facendo questi film e talvolta mi lamento di questo fatto. Ad esempio, guardo alcuni dei film che ho realizzato negli anni '90 e penso: 'Questo non verrebbe realizzato adesso.'

Da allora, Paltrow si è allontanata dalla recitazione e ha spostato la sua attenzione interamente sul suo marchio di lifestyle di successo Goop, che ha lanciato nel 2008.

