Monte Toba: una delle più grandi eruzioni vulcaniche nella storia della Terra potrebbe aver spazzato via l'uomo

CNN

—



Circa 74.000 anni fa, il Monte Toba a Sumatra subì una massiccia eruzione, una delle più grandi nella storia della Terra, che probabilmente causò un massiccio sconvolgimento del clima mondiale.

Alcuni studiosi Sospettano un inverno vulcanico causato da un'eruzione vulcanica Fu un cambiamento abbastanza grande da spazzare via la maggior parte dei primi esseri umani a causa di prove genetiche che suggerivano un forte calo della popolazione umana. Ma ora è stato condotto uno studio all’avanguardia su un sito archeologico nell’Etiopia nordoccidentale che era abitato dai primi esseri umani moderni Si aggiunge a un numero crescente di prove Il che suggerisce che l’evento potrebbe non essere stato così orribile.

Invece, la nuova ricerca rileva che gli esseri umani in questo sito, noto come Shinfa-Metema 1, si sono adattati alle condizioni aride causate dall’eruzione vulcanica in un modo che potrebbe aver facilitato la migrazione cruciale dell’umanità dall’Africa al resto del mondo.

Frammenti microscopici di vetro vulcanico sono stati trovati insieme a strumenti di pietra e resti di animali nello stesso strato di sedimenti nel sito Shinfa-Metema 1, vicino al fiume Shinfa in Etiopia, e mostrano che gli esseri umani occupavano il sito prima e dopo l'eruzione più di 4.000 persone. lontano miglia.

“Questi frammenti hanno un diametro inferiore a quello di un capello umano, anche se sono così piccoli Ancora “È abbastanza grande per analizzare la chimica e gli oligoelementi”, ha affermato John Kappelman, professore di antropologia e scienze geologiche presso l'Università del Texas ad Austin e autore principale dello studio. Pubblicato mercoledì sulla rivista Nature.

Mettendo insieme indizi provenienti da fossili e manufatti trovati nel sito, insieme ad analisi geologiche e molecolari, il team ha iniziato a capire come gli esseri umani che vivevano lì fossero progrediti nonostante il potenziale cambiamento climatico causato dal disastro vulcanico.

John Kappelman e Marsha Miller Gli scavi nel sito Shinfa-Metema 1 hanno rivelato che un gruppo di esseri umani è sopravvissuto alla massiccia eruzione del Monte Toba 74.000 anni fa.

Per comprendere il clima al momento dell'eruzione vulcanica, Kappelman e i suoi colleghi hanno analizzato gli isotopi dell'ossigeno e del carbonio, variazioni dello stesso elemento, provenienti da gusci d'uovo di struzzo e denti di mammifero fossilizzati. Questo lavoro ha fatto luce sul consumo di acqua e ha rivelato che gli animali mangiavano piante che avevano maggiori probabilità di crescere in condizioni più asciutte.

“Gli isotopi sono incorporati nei tessuti duri. Quindi, per i mammiferi, osserviamo i loro denti, il loro smalto, ma lo troviamo anche nei gusci delle uova di struzzo.”

L'analisi della flora e della fauna del sito ha rilevato anche un'abbondanza di resti di pesci in seguito all'eruzione. Lo studio ha indicato che questa scoperta potrebbe non essere sorprendente data la vicinanza del sito al fiume, ma i pesci sono rari in altri siti dell’età della pietra dello stesso periodo.

“Le persone iniziano ad aumentare la proporzione di pesce nella loro dieta quando arriva Toba. Catturano e trasformano quasi quattro volte la quantità di pesce (rispetto a prima dell'eruzione)”, ha detto.

“Pensiamo che ciò sia dovuto al fatto che se la regione di Toba sta effettivamente causando più siccità, ciò significa che sarà una stagione delle piogge più breve, il che significa una stagione secca più lunga”.

Il team ha ipotizzato che, controintuitivamente, un clima più secco spiegasse la maggiore dipendenza dai pesci: quando il fiume si riduceva, i pesci rimanevano intrappolati nelle pozze d’acqua o in corsi d’acqua poco profondi che i pescatori potevano prendere di mira più facilmente.

Le aperture d'acqua ricche di pesci probabilmente hanno creato quello che il team ha descritto come il “corridoio blu”, lungo il quale i primi esseri umani si spostarono a nord dell'Africa una volta che i pesci furono esauriti. Questa teoria contraddice la maggior parte degli altri modelli che suggeriscono che la principale migrazione umana dall’Africa sia avvenuta attraverso “corridoi verdi” durante i periodi umidi.

“Questo studio… dimostra la grande resilienza delle popolazioni di Homo sapiens e la loro capacità di adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di ambiente, sia molto umido che molto secco, anche durante eventi catastrofici come l'intensa eruzione del vulcano Toba”, ha affermato . Ludovic Slimac, ricercatore presso il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica e l'Università di Tolosa, ha detto in una e-mail. Slimak non è stato coinvolto nella ricerca.

Gli autori dello studio sono stati anche in grado di esplorare la geologia dell'antico letto del fiume, suggerendo che in quel punto scorreva più lentamente e più in basso rispetto a oggi.

“Possiamo farlo semplicemente guardando la ghiaia”, ha detto Kappelman. “Un fiume molto attivo può spostare rocce e ciottoli più grandi di un fiume che non è (attivo). Ciò che (ghiaia) troviamo per il fiume ancestrale è più piccolo del fiume oggi.”

Lawrence C.Todd La squadra di scavo è riuscita a costruire un quadro dettagliato di ciò che accadde nel sito in Etiopia circa 74mila anni fa.

I ricercatori hanno anche scoperto i resti di diversi piccoli punti triangolari, che sono tra i primi esempi di uso del tiro con l'arco e forniscono la prova che gli abitanti del sito potrebbero aver usato archi e frecce per cacciare pesci e altre prede più grandi.

Slimak, che ha studiato punti simili scoperti in Francia risalenti a 50.000 anni fa, concorda con la valutazione dei manufatti del nuovo studio.

“Gli autori evidenziano anche indicazioni molto chiare che il tiro con l'arco era presente qui 74.000 anni fa”, ha detto Slimak. “Ci sono quindi tutte le ragioni per… considerare questi antichi Homo sapiens come portatori di tecnologie già altamente avanzate, in gran parte libere da vincoli naturali e climatici, fattori cruciali per comprendere le loro successive migrazioni, attraverso tutti i continenti e sotto tutte le latitudini”.

È probabile che antiche specie umane abbiano lasciato l’Africa più volte, ma archeologi e genetisti concordano ampiamente sul fatto che la diffusione più significativa dell’Homo sapiens, la nostra specie – che alla fine portò gli esseri umani moderni a vivere in ogni angolo del mondo – avvenne tra 70.000 e 50.000 anni fa. Da.

Chris Stringer, professore e ricercatore sull'evoluzione umana presso il Museo di storia naturale di Londra, ha affermato che la nuova ricerca offre un altro possibile scenario su come si è verificata questa dispersione senza escludere teorie precedenti, che ha descritto come un “articolo interessante”.

“Sono sicuro che ognuno di questi suggerimenti genererà polemiche tra i professionisti coinvolti, ma credo che gli autori creino un caso plausibile (anche se non definitivo) per ogni scenario che propongono”, ha detto Stringer via e-mail.

“Naturalmente questo nuovo lavoro non significa che i corridoi umidi non fossero ancora canali importanti per la dispersione fuori dall’Africa, ma questo lavoro aggiunge ulteriori possibilità affidabili durante le fasi più secche”.