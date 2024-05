Guarda gli astronauti SpaceX Crew-8 spostare il loro Dragon sulla Stazione Spaziale Internazionale il 2 maggio

I quattro astronauti della missione Crew-8 di SpaceX trasferiranno la loro capsula Dragon in un altro porto della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) giovedì mattina (2 maggio) e potrai guardare l'evento dal vivo.

Il veicolo Dragon, denominato Endeavour, dovrebbe staccarsi dal porto anteriore del modulo Harmony della stazione giovedì alle 7:45 EDT (11:45 GMT), per poi attraccare in modo indipendente con il porto Harmony rivolto verso lo spazio alle 8:28 EST. 1228 GMT).

Puoi guardarlo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione della NASA. La copertura inizierà alle 7:30 EST (11:30 GMT).

La capsula Crew Dragon Endeavour viene vista attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale durante la missione astronauta Crew-8 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale. (Credito immagine: NASA TV)

La manovra aprirà il porto di prua della Harmony alla capsula Starliner della Boeing, il cui lancio è previsto per la sua prima missione con equipaggio lunedì (6 maggio).

Questa missione Starliner, nota come Crew Flight Test, invierà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams alla Stazione Spaziale Internazionale per un soggiorno di circa 10 giorni.

Il Crew-8 di SpaceX è stato lanciato nel laboratorio in orbita il 3 marzo. Come suggerisce il nome, Crew-8 è l'ottava missione operativa con equipaggio che SpaceX ha volato verso la Stazione Spaziale Internazionale per la NASA. I suoi quattro membri dell'equipaggio sono Matthew Dominic, Michael Barratt, Janet Epps della NASA e l'astronauta russo Alexander Grebenkin, che vivranno a bordo della stazione per sei mesi.

Dominic, Barratt, Epps e Grebenkin saliranno a bordo dell'Endeavour per entrare in azione giovedì.

Questo sarà il quarto trasferimento di questo tipo di una capsula Dragon con equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale, dopo manovre simili durante le missioni Crew-1, Crew-2 e Crew-6, hanno scritto i funzionari della NASA in una nota. Aggiornato questa settimana.